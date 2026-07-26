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¡Calor extremo en invierno! Noches de hasta 36 °C pondrán en alerta a toda esta región peruana, según Senamhi

Indeci recomienda precauciones como bloqueador solar e hidratación adecuada para enfrentar el calor y la radiación UV.

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    ¡Calor extremo en invierno! Noches de hasta 36 °C pondrán en alerta a toda esta región peruana, según Senamhi
    Calor extremo en invierno según Senamhi
    ¡Calor extremo en invierno! Noches de hasta 36 °C pondrán en alerta a toda esta región peruana, según Senamhi

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado que las temperaturas diurnas continuarán en aumento en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio. La advertencia meteorológica, clasificada como alerta naranja, señala también un incremento en la radiación ultravioleta y la posibilidad de ráfagas de viento en diversas regiones.

    Según el organismo, estas condiciones impactarán las áreas de la selva norte, central y sur, donde se pronostican temperaturas máximas que variarán entre 22 °C y 36 °C, dependiendo del área geográfica. La previsión abarca los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali.

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    Alta radiación UV y vientos fuertes en la selva hasta el 27 de julio, indica Senamhi

    De acuerdo al aviso meteorológico n.º 292 del Senamhi, en la selva norte se prevén temperaturas máximas de 30 °C a 36 °C, mientras que en la selva central es probable que los valores estén entre 22 °C y 36 °C. En el sur, se espera que las temperaturas alcancen los 35 °C durante el periodo del pronóstico.

    Se anticipa una reducida presencia de nubes durante el día, situación que provocará un aumento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, sobre todo por la tarde.

    Indeci sugiere medidas de protección frente al calor extremo en siete regiones

    En respuesta a este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja a la población tomar acciones preventivas para minimizar la exposición solar. Las sugerencias incluyen aplicar bloqueador y protector solar, usar sombreros amplios y gafas con protección UV cuando se esté al aire libre.

    Además, se recomienda mantener una correcta hidratación, evitar el consumo de alimentos y bebidas sin refrigeración y limitar el tiempo bajo el sol durante horas pico. Estas directrices son para los residentes de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali mientras duren las condiciones climáticas previstas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Calor extremo en invierno! Noches de hasta 36 °C pondrán en alerta a toda esta región peruana, según Senamhi
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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