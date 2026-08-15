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¡NO LE COMPRA EL CUENTO! Magaly Medina duda del supuesto hackeo a Paolo Guerrero y revela su propia teoría sobre el reposteo

Magaly Medina puso en duda la versión de Paolo Guerrero sobre el hackeo de sus redes tras el inesperado reposteo relacionado con Alondra García Miró.

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    Magaly Medina no se cree el cuento del 'hackeo'. | Composición Wapa
    ¡NO LE COMPRA EL CUENTO! Magaly Medina duda del supuesto hackeo a Paolo Guerrero y revela su propia teoría sobre el reposteo

    Magaly Medina reaccionó a la nueva polémica que involucra a Paolo Guerrero luego de que desde la cuenta de Instagram del futbolista se reposteara una publicación de su expareja Alondra García Miró. El episodio llamó aún más la atención después de que ambos volvieran a seguirse en la plataforma.

    Ante las especulaciones, el 'Depredador' aseguró que sus cuentas de Instagram y Facebook presentaron accesos no autorizados durante los últimos días. Sin embargo, la conductora de 'Magaly TV: La Firme' puso en duda su explicación y tomó con humor lo ocurrido.

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    Magaly Medina no cree en la versión de Paolo Guerrero

    Paolo Guerrero utilizó sus redes para explicar la actividad registrada en sus perfiles y sostuvo que pudo confirmar accesos sospechosos.

    “Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, señaló Paolo.

    Magaly Medina reaccionó entre risas y lanzó una pregunta a sus televidentes: “¿Alguien más que no conoce a Paolo Guerrero ha recibido un like o un reposteo de él? porque la gente no se calla cuando recibe una reacción como la de él".

    La periodista fue todavía más directa al revelar que no está convencida de la explicación del futbolista. “¿Le creemos o no le creemos que le hackearon? Como yo suelo ser bien escéptica, sobre todo con jugadores de fútbol, déjenme decir mi opinión, no le creo. Ahora demándenme por eso, porque no le creo".

    Finalmente, fiel a su estilo, lanzó una particular teoría sobre lo que pudo haber ocurrido: “Ha estado de 'sapo' mirando y se le ha escapado un reposteo”.

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    Magaly Medina reacciona a decisión de Ana Paula Consorte

    La conductora también comentó la situación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, luego de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales y la brasileña viajara a su país.

    Para Magaly, este nuevo episodio tampoco resultó demasiado sorprendente debido a los anteriores altibajos que han rodeado a la pareja.

    “¿Problemas en el paraíso o más de lo mismo?”, expresó la 'Urraca' al referirse al distanciamiento digital entre Paolo y Ana Paula.

    Por ahora, las acciones en redes sociales de los involucrados siguen despertando especulaciones, especialmente después del inesperado reposteo relacionado con Alondra García Miró.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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