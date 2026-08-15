Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?

Karla Tarazona aclaró el accidente de su camioneta en Surco y reveló si Christian Domínguez iba manejando. Conoce qué ocurrió y quién estaba en el vehículo.

Una camioneta vinculada a Karla Tarazona terminó involucrada en un accidente de tránsito en Surco, situación que rápidamente generó especulaciones en redes sociales sobre quién se encontraba al volante. Incluso surgieron versiones que apuntaban a la presencia de la conductora y su pareja, Christian Domínguez, en el vehículo.

Sin embargo, Tarazona decidió aclarar públicamente lo ocurrido y precisó quiénes se encontraban realmente dentro de la camioneta al momento del accidente. ¿Qué pasó y cómo se encuentra su familiar? Te contamos todos los detalles.

¿Christian Domínguez iba manejando la camioneta de Karla Tarazona?

Karla Tarazona descartó que ella o Christian Domínguez hayan estado dentro de su camioneta cuando ocurrió el accidente registrado en Surco. La conductora explicó que, aunque su vehículo sí estuvo involucrado en el incidente, fue un familiar quien se encontraba a bordo.

"Mi vehículo se ha visto involucrado en un accidente, pero ni Christian (Domínguez) ni yo estábamos en el carro. Es un familiar quien sufrió el accidente, pero gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales que están siendo asumidas de forma correcta", contó a Trome aclarando que ni ella ni Christian iban conduciendo.

La también presentadora señaló que, más allá de los daños ocasionados al vehículo, su principal preocupación actualmente está relacionada con el estado de salud de su familiar, quien se encuentra en proceso de recuperación.

"Ahora estamos concentrados en la recuperación de nuestra familiar, que es lo más importante para nosotros en estos momentos", agregó.