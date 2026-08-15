Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?

Karla Tarazona aclaró el accidente de su camioneta en Surco y reveló si Christian Domínguez iba manejando. Conoce qué ocurrió y quién estaba en el vehículo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?
    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?

    Una camioneta vinculada a Karla Tarazona terminó involucrada en un accidente de tránsito en Surco, situación que rápidamente generó especulaciones en redes sociales sobre quién se encontraba al volante. Incluso surgieron versiones que apuntaban a la presencia de la conductora y su pareja, Christian Domínguez, en el vehículo.

    Sin embargo, Tarazona decidió aclarar públicamente lo ocurrido y precisó quiénes se encontraban realmente dentro de la camioneta al momento del accidente. ¿Qué pasó y cómo se encuentra su familiar? Te contamos todos los detalles.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    ¿Christian Domínguez iba manejando la camioneta de Karla Tarazona?

    Karla Tarazona descartó que ella o Christian Domínguez hayan estado dentro de su camioneta cuando ocurrió el accidente registrado en Surco. La conductora explicó que, aunque su vehículo sí estuvo involucrado en el incidente, fue un familiar quien se encontraba a bordo.

    "Mi vehículo se ha visto involucrado en un accidente, pero ni Christian (Domínguez) ni yo estábamos en el carro. Es un familiar quien sufrió el accidente, pero gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales que están siendo asumidas de forma correcta", contó a Trome aclarando que ni ella ni Christian iban conduciendo.

    La también presentadora señaló que, más allá de los daños ocasionados al vehículo, su principal preocupación actualmente está relacionada con el estado de salud de su familiar, quien se encuentra en proceso de recuperación.

    "Ahora estamos concentrados en la recuperación de nuestra familiar, que es lo más importante para nosotros en estos momentos", agregó.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡SORPRESA TOTAL! Korina Rivadeneira presenta al NUEVO BEBÉ de su familia y conmueve con inesperado mensaje: "Qué amor tan..."

    De esta manera, Tarazona puso fin a las especulaciones que señalaban que ella o Christian Domínguez podrían haber estado manejando la camioneta durante el accidente. Según su versión, ninguno de los dos se encontraba en el vehículo y el incidente dejó únicamente daños materiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    ¡SORPRESA TOTAL! Korina Rivadeneira presenta al NUEVO BEBÉ de su familia y conmueve con inesperado mensaje: "Qué amor tan..."

    Alondra García Miró REACCIONA tras 'CONTACTO' de Paolo Guerrero y revela CÓMO SE SIENTE: "Lo único que va a..."

    ¡LA RECUERDA! Paolo Guerrero NO OLVIDA y comparte FOTOS de Alondra García Miró en sus redes: "Aunque me sea imposible"

    ¡AMPAY Y SORPRESA! Pamela López es captada besando a misterioso galán en un auto y reacciona al ser expuesta: “Es un…”

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;