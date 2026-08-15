¿QUÉ TAN FIRME ES EL SUELO DE TU CASA? Cismid publica LINK OFICIAL para consultar si tu zona está en riesgo ante un sismo

Accede desde este enlace al mapa de zonificación sísmica del Cismid para conocer el estado del suelo en tu área ante un posible sismo en Perú.

¿Tu suelo es seguro? Revisa el mapa de Cismid | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

¿Tu suelo es seguro? Revisa el mapa de Cismid | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

El Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) ha destacado que Lima cuenta con variados tipos de suelo, y conocer sus características es crucial para estar preparados frente a un evento sísmico similar al de Colombia el 10 de agosto.

Según el ingeniero civil Andrei Domínguez, experto en geotecnia de la Universidad de Lima, en una entrevista con Andina, el tipo de suelo junto con la calidad de las construcciones aportan detalles técnicos sobre el nivel de riesgo ante un sismo.

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Frente a esta situación, Domínguez explicó que existe un mapa de zonificación desarrollado por el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), que emplea un sistema de colores para determinar las características del suelo en Lima y sus alrededores.

Las personas interesadas en saber las condiciones del terreno en cada zona de Lima pueden revisar el mapa de zonificación sísmica del CISMID e identificar el color correspondiente a la ubicación de su vivienda en este enlace.

En este contexto, el especialista enfatizó que las áreas verdes pertenecen a los suelos más sólidos y resistentes. Conforme el color varía hacia el naranja, las condiciones del terreno se debilitan. En esa línea, el rojo indica un alto riesgo, lo que conlleva severos daños o colapso de construcciones.

ALERTA CISMID | Ingresa al LINK OFICIAL y descubre qué tan firme es el suelo donde vives.

Identifica los distritos más seguros ante un sismo, según CISMID

El informe del CISMID clasifica los distritos de Lima considerados más seguros por ubicarse en suelos estables. La investigación indica que los suelos más firmes absorben la energía de un sismo más eficazmente, a diferencia de los suelos blandos, que tienden a aumentar la amplitud de las ondas sísmicas, elevando el riesgo de daños materiales y lesiones. Estos distritos incluyen:

Breña

Centro de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Finalmente, CISMID identificó las zonas de mayor riesgo en Lima ante grandes movimientos sísmicos. Los distritos vulnerables son: