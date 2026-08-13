¡ESCALOFRIANTE PREDICCIÓN! Tarotista que acertó la final del Mundial predice TERREMOTO en Lima y revela CUÁNDO OCURRIRÍA: "El Perú no está preparado"

Tras la coincidencia de su antigua predicción sobre la final del Mundial 2026, 'Pelucas' volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre un supuesto terremoto en la capital peruana.

Una nueva predicción realizada por el streamer Fabián Gacigalupo, conocido como 'Pelucas', ha generado inquietud entre sus seguidores. El creador de contenido volvió a recurrir al tarot luego de que su pronóstico sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminara coincidiendo con lo ocurrido. Ahora, sus cartas lo llevaron a hablar de un posible terremoto en Lima y hasta señaló cuándo podría suceder. ¿Qué fue exactamente lo que predijo? Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo ocurriría el terremoto en Lima, según la predicción del 'Pelucas'?

Fabián Gacigalupo realizó la polémica lectura durante una transmisión en Kick junto a ‘Cristorata’. El streamer, quien anteriormente ganó notoriedad en redes sociales por sus supuestas predicciones y por ser denominado el “viajero del tiempo”, aseguró que un movimiento sísmico tendría como escenario la capital peruana.

Mientras realizaba la lectura de sus cartas, 'Pelucas' incluso señaló el supuesto lugar donde estaría ubicado el epicentro del movimiento telúrico.

"Ya mira, mucha gente está prediciendo de que va a haber un terremoto en Perú y créeme que sí lo va a haber, y va a ser en Lima, en el Perú, va a ser en Lima. ¿Sabes dónde va a ser? El epicentro en San Isidro, donde estamos ahorita", dijo en un inicio mientras sacaba sus cartas.

La conversación tomó un tono todavía más preocupante cuando ‘Cristorata’ quiso saber qué tan intenso sería el supuesto terremoto. La respuesta del streamer elevó la tensión durante la transmisión.

“Digamos que el Perú no va a estar preparado para ese terremoto (...) este va a tener muchos estudios. ¿Y por qué? Porque va a ser un terremoto fuerte, ¿ya?, y prolongado. Ya, fuerte, fuerte y prolongado. Como los de Venezuela y Colombia”, precisó.

Posteriormente, Gacigalupo intentó precisar un momento aproximado para el supuesto evento. Según su interpretación de las cartas, el movimiento podría producirse durante la madrugada.

"Lo puedo hasta sentir que es 6 de la mañana, 5.30, 5.45 más o menos, pero vamos a ver qué tan pronto ocurre. Ah, mira...este domingo... Después de este domingo, podría ser el día lunes. Va a ser después de este domingo el terremoto. Podría ser el lunes, vamos a poner una carta más. El lunes o el martes, es entre el lunes y el martes. Podría ser el lunes en la madrugada para el martes. En la madrugada pues, ¿no?, empezando el martes. Sí, porque sale iluminación y después oscuridad. O sea, tristeza, pena...", sostuvo.

¿Quién es Fabián Gacigalupo, el streamer que predijo la final del Mundial?

Fabián Gacigalupo, conocido en redes sociales como 'Pelucas', alcanzó notoriedad por sus transmisiones y por las predicciones que comparte con sus seguidores. En 2024, el creador de contenido aseguró que la final del Mundial 2026 tendría como protagonistas a Argentina y España, además de señalar a la selección española como ganadora.

Tras el desenlace del torneo en 2026, sus seguidores recordaron aquella predicción y comenzaron a darle mayor atención a sus nuevas lecturas. Esta vez, el streamer utilizó el tarot para referirse a un posible terremoto en Lima, generando preocupación entre parte de su audiencia.

Sin embargo, es importante diferenciar entre una predicción realizada mediante tarot y un pronóstico científico. No existe evidencia científica que permita determinar mediante cartas del tarot el día, la hora, la magnitud o el lugar exacto en el que ocurrirá un terremoto.