“Todos voltean”: revelan VIDEO de La Bella Luz que evidenciaría que integrantes sabían del presunto acoso a Naldy Saldaña

Un video de Naldy Saldaña con Steven Franco desata controversia por el comportamiento de sus compañeros hacia el director César Chávez . ¿Era conocido el acoso?

Después de las primeras declaraciones de miembros de La Bella Luz ante la Depincri, donde una negó conocer el acoso por parte de César Chávez, director del grupo, surgió un video que capturó la atención por la reacción de los músicos hacia su exjefe mientras Naldy Saldaña bailaba con Steven Franco.

Difunden impactante video que sugiere conocimiento de acoso a Naldy Saldaña por parte del director

Tras las declaraciones, un video revelador con Naldy Saldaña y sus compañeros de La Bella Luz circuló en redes sociales, mostrando a la cantante cuando aún formaba parte de la banda de cumbia.

En una aparente reunión interna de la orquesta, Saldaña apareció junto a Steven Franco, quien dejó el grupo en marzo para unirse a Armonía 10.

Ambos bailaban alegremente, pero lo que llamó la atención fue cuando el presentador empezó a bromear con ellos como pareja, diciendo que estaban enamorados. Óscar Junior, hijo del propietario, y otros miembros miraron automáticamente en una sola dirección.

Allí estaba César Chávez, a quien habrían molestado por la relación entre Saldaña y Franco. Chávez no dejaba de observar mientras los demás músicos se reían.

Aunque el video es antiguo, provocó debate en las redes, donde usuarios argumentaron que dicha actitud de los músicos podría indicar que sabían del acoso hacia Naldy Saldaña, pero pensaban que era solo un juego, sin entender lo mucho que afectaba a su compañera.