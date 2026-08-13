Anelhí Arias ARREMETE contra Pamela López tras lucirse con su NUEVO galán: "Cambia de pareja como de calzón"

Tras ser captada junto a su nuevo galán, Pamela López explicó cuál es su actual vínculo con Franco Portales. Anelhí Arias, por su parte, lanzó una inesperada crítica.

Pamela López volvió a estar en el ojo de la tormenta tras ser vinculada con un nuevo hombre luego de la difusión de imágenes en las que aparece en una situación cercana con Franco Portales. La finalista de 'La Granja VIP' confirmó que actualmente está conociendo al productor musical, aunque remarcó que continúa soltera. Sus declaraciones generaron la reacción de Anelhí Arias, quien no dudó en cuestionar públicamente su vida sentimental y lanzó una polémica frase.

¿Qué dijo Anelhí Arias sobre el nuevo romance de Pamela López?

La exporrista se mostró bastante crítica al referirse a la nueva situación sentimental de Pamela López y cuestionó la rapidez con la que, según su percepción, la empresaria habría iniciado vínculos después de terminar sus anteriores relaciones. “Cambia de pareja como de calzón”, comentó Anelhí Arias como reacción inicial del ampay de López con su nuevo galán.

La también exintegrante de un conocido programa de televisión hizo una comparación entre la vida amorosa de López y las críticas que esta habría realizado anteriormente contra Christian Cueva y su relación con Pamela Franco.

“Tanto critica a Cueva y él está con una sola mujer (Pamela Franco), pero ella mira cuántas parejas, Luis Fernando, el de Bembe, Renzo Spraggon, Piero Arenas, Paul Michael, Varo Vargas y ahora Franco. Esta mujer no puede estar sola”, criticó Anelhí.

Ante esta situación, la exporrista recomendó a Pamela López tomar las cosas con mayor calma, especialmente por la presencia de sus hijos. “Está mal que les presente a sus hijos un marido distinto. Si sigue así, le van a quitar a los niños”, sostuvo.

Asimismo, Anelhí Arias hizo referencia a un episodio protagonizado por Pamela López luego de un encuentro con Dayron Martín en una discoteca. Según su versión, la trujillana habría sido retirada del establecimiento por la parte posterior debido a su estado.

¿Qué dijo Pamela López sobre su nuevo galán Franco Portales?

Las declaraciones de Anelhí Arias se producen después de que Pamela López fuera captada junto a Franco Portales, productor musical con quien fue relacionada sentimentalmente tras la difusión de imágenes en el programa 'Amor y Fuego'.

Antes de que el espacio televisivo difundiera las imágenes, López ya había sido consultada sobre la existencia de un nuevo interés amoroso. La empresaria conversó con el podcast 'Nadie sabe', donde Giany Cossío quiso conocer qué aparecería en el material que estaba por difundirse.

Aunque inicialmente intentó evitar pronunciarse sobre el tema, finalmente Pamela López decidió explicar cuál era su vínculo con el productor. “Nos estamos conociendo, me parece un chico lindo, guapo, interesante y todo bien”, admitió la trujillana.

La expareja de Paul Michael dejó claro que, pese a la cercanía que mantiene con Portales, ambos todavía no han formalizado una relación. López aseguró que actualmente disfruta de su soltería y que no existe ningún motivo para ocultar la situación.