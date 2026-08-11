¡AMPAY! Pamela López es captada besándose con su nuevo ‘galán’: ¿quién es el misterioso y ADINERADO hombre?

Pamela López fue captada besándose con un misterioso hombre dentro de un auto tras su historia con Paul Michael. Conoce quién sería su nuevo galán.

Pamela López vuelve a estar en el centro de la farándula peruana. Luego de su historia sentimental con Paul Michael, la trujillana fue captada en una comprometedora situación con un hombre que sería su nuevo saliente.

Las cámaras de 'Amor y Fuego' siguieron los pasos de la aún esposa de Christian Cueva y registraron el preciso instante en el que protagonizó un beso dentro del vehículo de su acompañante.

El encuentro ocurrió después de que Pamela compartiera un almuerzo con Varo Vargas. Posteriormente, el misterioso hombre pasó a recogerla y ambos iniciaron un recorrido por distintos puntos de la ciudad.

Durante el trayecto hicieron una parada en un grifo, donde el joven ingresó a un market y compró una cerveza que luego habría tomado Pamela. Más adelante realizaron otra parada para cambiar dólares antes de dirigirse hacia el departamento de López.

Pamela López es captada besándose con su nuevo saliente

Alrededor de las 7 p. m., ambos llegaron hasta el edificio donde vive Pamela López. Sin embargo, en lugar de ingresar inmediatamente, permanecieron algunos minutos dentro del automóvil.

Fue precisamente allí donde las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre registraron el momento más comprometedor.

Pamela y su acompañante intercambiaron un beso mientras él también se mostraba cariñoso con ella. La escena terminó abruptamente cuando aparentemente notaron que estaban siendo grabados.

Tras percatarse de la presencia de las cámaras, ambos abandonaron rápidamente el lugar en el vehículo. No obstante, 'Amor y Fuego' ya había registrado buena parte de su encuentro.

Las imágenes llamaron especialmente la atención debido a que Pamela López había sido relacionada sentimentalmente con Paul Michael, por lo que esta aparición alimentó las versiones de que estaría comenzando una nueva etapa en su vida amorosa.

¿Quién es el nuevo galán de Pamela López?

De acuerdo con información difundida por 'Amor y Fuego', el hombre que aparece junto a Pamela López sería Franco Portales Aliaga, de 38 años.

Según el programa, Portales se desempeña como productor musical y empresario, además de radicar en Miami. Asimismo, estaría vinculado laboralmente con la orquesta Los Conquistadores de la Salsa.