¡PUSO LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES! Keiko Fujimori responde en vivo a quienes la llaman “suegra” y defiende a sus hijas: “No pueden decirme”

En una transmisión en vivo, algunos usuarios empezaron a llamar 'suegra' a Keiko Fujimori en referencia a sus hijas, Kyara y Kaori . La presidenta les respondió con un toque de humor.

Keiko Fujimori responde en vivo a quienes la llaman “suegra” y defiende a sus hijas: “No pueden decirme” | Composición Wapa

Keiko Fujimori responde en vivo a quienes la llaman “suegra” y defiende a sus hijas: “No pueden decirme” | Composición Wapa

El domingo 9 de agosto, Keiko Fujimori realizó un en vivo por sus redes sociales para anunciar sus actividades semanales e interactuar con los usuarios sobre temas nacionales como el fenómeno El Niño, la seguridad y los feriados.

La presidenta peruana se sorprendió cuando en medio de la conexión algunos empezaron a llamarla 'suegra'. Este comentario hacía referencia a sus hijas, Kaori y Kyara Villanella, nacidas de su matrimonio con Mark Vito. Ante esto, Fujimori, de 51 años, decidió responder.

Respuesta de Keiko Fujimori a los comentarios sobre sus hijas

Durante su interacción, Keiko Fujimori leyó los comentarios en los que la llamaban 'suegra'. Con sentido del humor, aclaró que no es correcto llamarla así, pues una de sus hijas tiene novio.

"No pueden decirme suegra porque ambas, Kyara y Kaori, mantienen relaciones", comentó la presidenta con una sonrisa. Luego de tocar el tema, continuó con los comentarios sobre sus viajes dentro del país.

Más adelante, Keiko compartió los diversos regalos que ha recibido durante sus recorridos regionales, incluyendo cerámicas, sombreros, cuadros y hasta una oveja que llevó a Lima.

¿Con quiénes salen Kyara y Kaori Villanella?

La influencer Kyara Villanella, de 18 años, está en una relación desde hace varios meses con Adrián Harboe, estudiante universitario. Comparten momentos en redes sociales y él ha estado presente en eventos de Keiko Fujimori anteriores a su presidencia. La pareja recibe diversas reacciones en las redes.