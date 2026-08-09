Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa

Kenji Fujimori admitió que su difícil salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular, liderada por su hermana Keiko, lo llevó a la depresión. Sin embargo, encontró apoyo en un gesto especial de su esposa.

Kenji Fujomori reconoció que su salida del Congreso fue el momento más complicado de su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Kenji Fujomori reconoció que su salida del Congreso fue el momento más complicado de su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Kenji Fujimori compartió detalles poco conocidos de su vida personal al recordar cómo inició su relación con Erika Muñoz, su esposa. Se conocieron en un gimnasio durante un período complicado para su familia. En una entrevista con Cristian Rivero, el excongresista relató su primer encuentro y cómo evolucionó el romance.

Como hijo del expresidente Alberto Fujimori, comentó que su vínculo se fortaleció con el tiempo. Comenzaron su relación en 2009 y se casaron por el civil el 30 de junio de 2020. El conductor de 'Tampoco tampodcast' también resaltó el papel crucial de su esposa durante la depresión que experimentó tras ser inhabilitado del Congreso.

El encuentro inicial entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz

Kenji Fujimori recordó haber conocido a Erika Muñoz mientras tomaba clases de spinning. En ese momento, el juicio contra su padre, Alberto Fujimori, acababa de comenzar, creando un ambiente tenso a su alrededor.

El primer acercamiento se dio cuando Erika se presentó y le mostró su apoyo hacia su padre. "Chino, yo soy hincha a morir de tu viejo", le expresó, sorprendiéndolo y captando su atención inmediatamente.

Años más tarde, la relación se consolidó. Kenji también recordó un detalle acerca del inicio de su romance: su primer beso con quien se convertiría en su esposa.

Este beso fue sencillo, un 'piquito', relató, y ocurrió en el departamento de su suegra, donde Erika lo llevó en esa etapa inicial de su relación.

El apoyo de Erika Muñoz en la recuperación de Kenji Fujimori

Uno de los aspectos más personales de la entrevista fue cuando Kenji Fujimori mencionó el período después de dejar el Congreso. Explicó que, tras ser inhabilitado, se sintió emocionalmente afectado, llegando a apartarse de las noticias y la política.

"Me sacan del Congreso y estaba en cama, dije: ‘A partir de ahora, cero noticias’", rememoró. Entonces, Erika Muñoz lo animó a retomar sus actividades cotidianas. Ella le proponía ir al cine en momentos de alta concurrencia, a pesar de su reticencia a ver gente.