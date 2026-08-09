Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa

Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Kenji Fujimori compartió detalles poco conocidos de su vida personal al recordar cómo inició su relación con Erika Muñoz, su esposa. Se conocieron en un gimnasio durante un período complicado para su familia. En una entrevista con Cristian Rivero, el excongresista relató su primer encuentro y cómo evolucionó el romance.
Como hijo del expresidente Alberto Fujimori, comentó que su vínculo se fortaleció con el tiempo. Comenzaron su relación en 2009 y se casaron por el civil el 30 de junio de 2020. El conductor de 'Tampoco tampodcast' también resaltó el papel crucial de su esposa durante la depresión que experimentó tras ser inhabilitado del Congreso.
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El encuentro inicial entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz
Kenji Fujimori recordó haber conocido a Erika Muñoz mientras tomaba clases de spinning. En ese momento, el juicio contra su padre, Alberto Fujimori, acababa de comenzar, creando un ambiente tenso a su alrededor.
El primer acercamiento se dio cuando Erika se presentó y le mostró su apoyo hacia su padre. "Chino, yo soy hincha a morir de tu viejo", le expresó, sorprendiéndolo y captando su atención inmediatamente.
Años más tarde, la relación se consolidó. Kenji también recordó un detalle acerca del inicio de su romance: su primer beso con quien se convertiría en su esposa.
Este beso fue sencillo, un 'piquito', relató, y ocurrió en el departamento de su suegra, donde Erika lo llevó en esa etapa inicial de su relación.
El apoyo de Erika Muñoz en la recuperación de Kenji Fujimori
Uno de los aspectos más personales de la entrevista fue cuando Kenji Fujimori mencionó el período después de dejar el Congreso. Explicó que, tras ser inhabilitado, se sintió emocionalmente afectado, llegando a apartarse de las noticias y la política.
"Me sacan del Congreso y estaba en cama, dije: ‘A partir de ahora, cero noticias’", rememoró. Entonces, Erika Muñoz lo animó a retomar sus actividades cotidianas. Ella le proponía ir al cine en momentos de alta concurrencia, a pesar de su reticencia a ver gente.
Kenji comentó cómo algunas personas se le acercaban durante estas salidas y le expresaban gratitud por sus acciones respecto a su padre. Para él, estos encuentros fueron una parte esencial de su recuperación donde el apoyo de su esposa fue crucial. "Erika me ayuda a controlar esos pensamientos negativos", aseguró.