Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa

Kenji Fujimori admitió que su difícil salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular, liderada por su hermana Keiko, lo llevó a la depresión. Sin embargo, encontró apoyo en un gesto especial de su esposa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa
    Kenji Fujomori reconoció que su salida del Congreso fue el momento más complicado de su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
    Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa

    Kenji Fujimori compartió detalles poco conocidos de su vida personal al recordar cómo inició su relación con Erika Muñoz, su esposa. Se conocieron en un gimnasio durante un período complicado para su familia. En una entrevista con Cristian Rivero, el excongresista relató su primer encuentro y cómo evolucionó el romance.

    Como hijo del expresidente Alberto Fujimori, comentó que su vínculo se fortaleció con el tiempo. Comenzaron su relación en 2009 y se casaron por el civil el 30 de junio de 2020. El conductor de 'Tampoco tampodcast' también resaltó el papel crucial de su esposa durante la depresión que experimentó tras ser inhabilitado del Congreso.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡NO SE ESCONDE! Janet Barboza CONFIRMA que está ENAMORADA y YA VIVE con arquitecto menor que ella: ¿cuántos años le lleva su 'moreno'?

    El encuentro inicial entre Kenji Fujimori y Erika Muñoz

    Kenji Fujimori recordó haber conocido a Erika Muñoz mientras tomaba clases de spinning. En ese momento, el juicio contra su padre, Alberto Fujimori, acababa de comenzar, creando un ambiente tenso a su alrededor.

    El primer acercamiento se dio cuando Erika se presentó y le mostró su apoyo hacia su padre. "Chino, yo soy hincha a morir de tu viejo", le expresó, sorprendiéndolo y captando su atención inmediatamente.

    Años más tarde, la relación se consolidó. Kenji también recordó un detalle acerca del inicio de su romance: su primer beso con quien se convertiría en su esposa.

    Este beso fue sencillo, un 'piquito', relató, y ocurrió en el departamento de su suegra, donde Erika lo llevó en esa etapa inicial de su relación.

    El apoyo de Erika Muñoz en la recuperación de Kenji Fujimori

    Uno de los aspectos más personales de la entrevista fue cuando Kenji Fujimori mencionó el período después de dejar el Congreso. Explicó que, tras ser inhabilitado, se sintió emocionalmente afectado, llegando a apartarse de las noticias y la política.

    "Me sacan del Congreso y estaba en cama, dije: ‘A partir de ahora, cero noticias’", rememoró. Entonces, Erika Muñoz lo animó a retomar sus actividades cotidianas. Ella le proponía ir al cine en momentos de alta concurrencia, a pesar de su reticencia a ver gente.

    Kenji comentó cómo algunas personas se le acercaban durante estas salidas y le expresaban gratitud por sus acciones respecto a su padre. Para él, estos encuentros fueron una parte esencial de su recuperación donde el apoyo de su esposa fue crucial. "Erika me ayuda a controlar esos pensamientos negativos", aseguró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kenji Fujimori revela su lucha con la depresión tras dejar el Congreso y destaca el increíble gesto de su esposa
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo toma RADICAL decisión al descubrir que Julián Alexander la 'ENGAÑÓ' de la PEOR forma: "No te lo voy a perdonar nunca"

    ¡NO SE ESCONDE! Janet Barboza CONFIRMA que está ENAMORADA y YA VIVE con arquitecto menor que ella: ¿cuántos años le lleva a su 'moreno'?

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    Pamela López SACA A LA LUZ cuestionable episodio con dueño de 'La Bella Luz' tras denuncia de Naldy Saldaña

    Lo más vistos en Farándula

    César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, rompe su silencio desde la clandestinidad tras denuncia de Naldy Saldaña: "Pido respetar..."

    Naldy Saldaña impacta al anunciar DRÁSTICA medida tras ser acusada de INFIDELIDAD a su novio con animador de La Bella Luz

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;