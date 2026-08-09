¿Alejandro Toledo podría ser indultado? Ministro de Justicia revela desalentador mensaje para el exmandatario

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez , mencionó que cualquier reevaluación sobre la situación de Alejandro Toledo exigirá informes médicos confirmados.

“No se puede indultar a Toledo”: Ministro de Justicia descarta beneficio para el exmandatario. | Composición/LR

“No se puede indultar a Toledo”: Ministro de Justicia descarta beneficio para el exmandatario. | Composición/LR

El titular de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que no se considerará el indulto para el exmandatario Alejandro Toledo. Indulto para Toledo es improbable, expresó en una entrevista con Panamericana, aunque añadió que su situación podría revisarse si existen pruebas corroboradas de una enfermedad grave.

Álvarez subrayó que los informes médicos deben ser verificados, destacando que el sistema penitenciario enfrenta problemas de corrupción.

El ministro mostró su desacuerdo con conceder indultos a personas sentenciadas por corrupción al alcanzar cierta edad y señaló que esto envía un mal mensaje.

"Considerar liberar a alguien acusado de apropiarse de más de 38 millones de dólares por cumplir 80 años sugiere que es aceptable aprovecharse y luego solicitar un indulto", comentó Álvarez.

Al abordar la posibilidad de un indulto a Pedro Castillo, el ministro también se mostró escéptico, calificando las manifestaciones pro indulto como un chantaje.

"Es un chantaje y no creo que deberíamos caer en eso, a menos que Castillo tenga una enfermedad grave", afirmó Álvarez.

Comentó sobre la liberación de Ollanta Humala y explicó que los procesos judiciales en Perú pueden durar muchos años, perjudicando económicamente a las familias.

Álvarez abogó por reformas legales, criticando el Código Procesal Penal actual como ineficaz y sobrecargado de trámites innecesarios.