Sueldo mínimo llegará a S/1.300, pero seguiría sin cubrir el costo de una canasta básica de hace una década

El sueldo mínimo subiría hasta S/1.300 en Perú, pero aún estaría lejos de cubrir la canasta básica familiar. Conoce la diferencia y cómo se aplicaría el aumento.

El nuevo monto aún estaría por debajo de la canasta básica familiar

El nuevo monto aún estaría por debajo de la canasta básica familiar

El anunciado incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) busca recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores peruanos. Sin embargo, incluso si el sueldo mínimo llega a S/1.300, todavía existiría una importante diferencia frente al dinero que necesita mensualmente una familia promedio para cubrir sus necesidades básicas.

Actualmente, la RMV se encuentra en S/1.130, mientras que la canasta básica familiar para un hogar de cuatro integrantes ha sido calculada en S/1.848, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto representa una diferencia de S/718.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sostiene que llevar el salario mínimo hasta los S/1.300 permitiría recuperar capacidad de compra respecto de años anteriores.

"Cuando se plantea un aumento a S/1.300, lo que se está diciendo es que podemos hacerlo, porque con eso se va a recuperar poder adquisitivo equivalente al del año 2020", manifestó Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en entrevista con Willax.

Pese a ello, los S/1.300 seguirían por debajo de los S/1.848 que representa la canasta básica familiar. Incluso serían S/12 menos que el costo registrado para esa misma canasta en 2016, cuando alcanzaba los S/1.312.

¿Cuánto del gasto familiar ha cubierto el sueldo mínimo en los últimos años?

La diferencia entre ambas cifras ha variado considerablemente durante la última década. Al revisar los datos históricos del INEI, se observa que los incrementos de la RMV no siempre avanzaron al mismo ritmo que el costo de cubrir las necesidades de una familia.

La evolución registrada desde 2015 y la proyección para 2026 queda de la siguiente manera:

2015: el sueldo mínimo era de S/750 y la canasta básica familiar alcanzaba los S/1.260. La RMV cubría el 59,52%.

el sueldo mínimo era de S/750 y la canasta básica familiar alcanzaba los S/1.260. La RMV cubría el 59,52%. 2016: la RMV aumentó a S/850 frente a una canasta de S/1.312, equivalente al 64,79%.

la RMV aumentó a S/850 frente a una canasta de S/1.312, equivalente al 64,79%. 2017: la canasta llegó a S/1.352 y el salario permaneció en S/850, por lo que cubría el 62,87%.

la canasta llegó a S/1.352 y el salario permaneció en S/850, por lo que cubría el 62,87%. 2018: el sueldo aumentó a S/950 y la canasta se ubicó en S/1.376. La cobertura llegó al 69,04%.

el sueldo aumentó a S/950 y la canasta se ubicó en S/1.376. La cobertura llegó al 69,04%. 2019: la canasta aumentó a S/1.408 y la RMV continuó en S/950, equivalente al 67,47%.

la canasta aumentó a S/1.408 y la RMV continuó en S/950, equivalente al 67,47%. 2020: el gasto familiar de referencia llegó a S/1.440 frente a una RMV de S/950, que representaba el 65,97%.

el gasto familiar de referencia llegó a S/1.440 frente a una RMV de S/950, que representaba el 65,97%. 2021: la canasta alcanzó S/1.512 y el salario permaneció en S/950, cubriendo el 62,83%.

la canasta alcanzó S/1.512 y el salario permaneció en S/950, cubriendo el 62,83%. 2022: la RMV subió a S/1.025 y la canasta básica llegó a S/1.660. El sueldo representaba el 61,75%.

la RMV subió a S/1.025 y la canasta básica llegó a S/1.660. El sueldo representaba el 61,75%. 2023: con una canasta de S/1.784 y una RMV de S/1.025, la cobertura descendió al 57,46%.

con una canasta de S/1.784 y una RMV de S/1.025, la cobertura descendió al 57,46%. 2024: la canasta llegó a S/1.816, mientras el salario mínimo continuó en S/1.025, equivalente al 56,44%.

la canasta llegó a S/1.816, mientras el salario mínimo continuó en S/1.025, equivalente al 56,44%. 2025: la RMV aumentó a S/1.130 y la canasta alcanzó S/1.848. El sueldo cubría aproximadamente el 61,15%.

la RMV aumentó a S/1.130 y la canasta alcanzó S/1.848. El sueldo cubría aproximadamente el 61,15%. 2026: con un primer incremento hasta S/1.230, la RMV equivaldría al 66,55% tomando como referencia la última canasta conocida.

con un primer incremento hasta S/1.230, la RMV equivaldría al 66,55% tomando como referencia la última canasta conocida. Con una RMV de S/1.300: la cobertura alcanzaría aproximadamente el 70,35%, aunque todavía faltaría conocer el valor actualizado de la canasta básica familiar de 2026.

la cobertura alcanzaría aproximadamente el 70,35%, aunque todavía faltaría conocer el valor actualizado de la canasta básica familiar de 2026. Datos definitivos: el costo correspondiente a la canasta básica familiar de 2026 se conocería en 2027, por lo que recién entonces podría establecerse la brecha exacta frente al nuevo salario.

¿Cómo se aplicaría el aumento del sueldo mínimo a S/1.300?

La propuesta del Ejecutivo contempla que el incremento de la RMV se realice de manera progresiva. Inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que serían dos etapas, aunque el esquema todavía deberá ser discutido en el Consejo Nacional de Trabajo.

De acuerdo con lo adelantado, el primer aumento sería de S/100, llevando el sueldo mínimo de los actuales S/1.130 a S/1.230 a partir de octubre.

Posteriormente se aplicaría un segundo incremento de S/70 para alcanzar finalmente una RMV de S/1.300. Esta segunda etapa todavía no cuenta con una fecha definida y estaría condicionada al escenario económico posterior al fenómeno de El Niño.