Ola de calor extremo: Senamhi advierte temperaturas de hasta 37 °C en Lima y otras 16 regiones

Senamhi activó una alerta de peligro extremo por una ola de calor en Perú. Conoce hasta cuándo durará y las zonas donde la temperatura llegará a 37 °C.

Senamhi hizo un aviso meteorológico sobre el incremento de las temperaturas. | Composición Wapa

Senamhi hizo un aviso meteorológico sobre el incremento de las temperaturas. | Composición Wapa

El intenso calor continuará afectando a gran parte del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de peligro extremo ante el incremento de la temperatura diurna previsto entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto en la costa y la sierra.

Según información difundida por la Agencia Andina, la alerta alcanza inicialmente a 17 departamentos y contempla temperaturas que podrían llegar hasta los 37 °C en algunas localidades de la costa norte.

Este escenario estará acompañado de poca nubosidad durante las horas cercanas al mediodía, elevados niveles de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento. Las altas temperaturas se vienen registrando con mayor intensidad desde las últimas semanas de julio y, en algunas zonas, han superado ampliamente sus valores habituales.

¿Qué temperaturas se registrarán por la ola de calor?

Para este sábado 8 de agosto, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que la costa central tendrá registros de entre 24 °C y 30 °C. En la costa sur se esperan valores de 23 °C a 34 °C.

En la sierra norte, los termómetros podrían marcar entre 18 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central las temperaturas fluctuarán entre los 17 °C y 29 °C.

El domingo 9 continuará un escenario similar. La costa norte tendrá máximas de hasta 36 °C; la costa central, hasta 28 °C; y la costa sur podría alcanzar los 34 °C. En tanto, la sierra norte llegará hasta los 31 °C y la zona central hasta los 28 °C.

Para el lunes 10 de agosto, el aviso alcanzará a 12 departamentos. La costa norte continuará presentando temperaturas de entre 28 °C y 36 °C, mientras que en la sierra sur se esperan valores que irán desde los 14 °C hasta los 27 °C.

Calentamiento del mar podría prolongar las altas temperaturas

El actual episodio de calor estaría relacionado con las condiciones que presenta el océano frente al litoral peruano. Luis Vásquez, vocero del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), explicó a Andina que existen anomalías de hasta 5,4 °C por encima de los valores históricos.

El incremento de la temperatura del mar también influye sobre la atmósfera y explicaría por qué algunas ciudades costeras vienen registrando valores entre 5 °C y 8 °C superiores a sus promedios habituales.

Una de las mayores anomalías se presenta frente a San José, en Lambayeque, donde alcanza los 5,4 °C. En Chicama, La Libertad, llega a 5 °C, mientras que Callao, Huacho, Chimbote, Paita y Tumbes presentan diferencias cercanas a los 4 °C.

Las proyecciones del Enfen señalan que el calentamiento podría mantenerse hasta abril de 2027, con predominio de un evento de magnitud fuerte. De cumplirse este escenario, las condiciones asociadas a temperaturas elevadas podrían continuar durante los próximos meses.

Ante el nivel de peligro extremo, Senamhi recomienda reducir la exposición directa al sol entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., mantener una hidratación constante y utilizar protector solar, lentes con protección UV, sombreros de ala ancha y prendas que protejan la piel.