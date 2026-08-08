¿Te gustan los animales? Refugio ofrece alojamiento gratuito a voluntarios que ayuden con animales rescatados

Los participantes ayudarán con el mantenimiento y la alimentación de animales en el refugio. No se necesita experiencia previa.

En Nueva Zelanda, un llamado busca ofrecer apoyo al cuidado de animales rescatados en la Isla Sur. Esta propuesta de intercambio, promovida por Kind Farm junto a HelpX, proporciona alojamiento sin costo en la finca a tanto a locales como a extranjeros interesados en el bienestar animal.

Ubicado en Cardrona Valley, Otago, el santuario da refugio a caballos, ponis, burros y otros, rescatados de situaciones de maltrato o abandono. La meta de la organización es proporcionar un ambiente seguro para los animales al tiempo que se fomenta la sostenibilidad gracias al trabajo de voluntarios.

Los interesados pueden postularse a través de HelpX, disfrutando de una estancia de siete días mientras colaboran en el refugio. Foto: Kind Farm

¿Qué labores realizan los voluntarios en Nueva Zelanda?

Kind Farm ha iniciado una campaña para reclutar voluntarios que ayuden en el cuidado de especies y mantenimiento de las instalaciones. Ofrecen hospedaje gratuito a aquellos que participen durante una semana. "Con el pintoresco Valle de Cardrona como fondo, tendrás la oportunidad de mejorar vidas y establecer lazos profundos con nuestros animales", declara su página web.

Las principales responsabilidades incluyen el suministro de alimentos, el cepillado de ponis y la limpieza de establos. Además, los voluntarios ayudan en el vivero plantando árboles para preservar el hábitat natural. Cada tarea es esencial para el funcionamiento cotidiano del refugio, según la organización.

Nueva Zelanda convoca a voluntarios para cuidar animales rescatados en la Isla Sur. Foto: Kind Farm

No es requisito tener experiencia previa; se prioriza la responsabilidad y la pasión por el trabajo al aire libre. Los voluntarios locales dedican dos horas diarias al ordenamiento de los refugios. También reciben capacitación en seguridad y salud antes de comenzar su experiencia.

¿Cómo aplicar al voluntariado en Kind Farm y cuáles son los requisitos?

Para iniciar el proceso de solicitud, los interesados deben completar un formulario a través de la plataforma HelpX, disponible en el sitio oficial de Kind Farm, donde se explican condiciones, necesidades y vacantes. La organización invita a participantes globales con el mensaje: ¡Queremos escuchar de ti!, abierto a personas de cualquier ubicación geográfica.

El programa asegura siete días de estadía, lapso durante el cual la comunidad voluntaria contribuye a las actividades ordinarias del santuario. El sitio no fija un plazo específico para las solicitudes, lo que permite enviar la información a tiempo, teniendo en cuenta las vacantes disponibles.