El clima ya no sigue las reglas: por qué adaptar la rutina de skincare es clave

Las variaciones de temperatura y humedad propias de esta temporada pueden afectar la barrera natural de la piel , por lo que especialistas recomiendan ajustar la rutina de cuidado con productos acordes a sus necesidades.

El cuidado de la piel es importante en todo momento.

El cuidado de la piel es importante en todo momento.

El invierno ya no se siente como antes. Aunque esta estación suele caracterizarse por temperaturas bajas y alta humedad, este año diversas zonas de la costa peruana vienen registrando días más cálidos de lo habitual. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), durante el invierno de 2026 las temperaturas del aire se mantendrán por encima de sus valores normales en gran parte del litoral, alcanzando incluso hasta 27 °C en algunos distritos de Lima Metropolitana.

Estos cambios no solo modifican la forma en que las personas se visten o planifican sus actividades, sino también la manera en que la piel responde al entorno. Las variaciones de temperatura, el viento, la humedad y la exposición solar pueden alterar la barrera cutánea, favoreciendo la resequedad, la sensibilidad o la pérdida de hidratación. Diversas organizaciones dermatológicas advierten que los cambios estacionales requieren aplicar variaciones a la rutina de cuidado de la piel para conservar su bienestar.

"Con frecuencia las personas mantienen la misma rutina de skincare durante todo el año, cuando la piel cambia constantemente según el ambiente. Adaptar los productos a las condiciones climáticas permite acompañar mejor sus necesidades y favorece a su estado óptimo", explica Frederick Benhamron, gerente y fundador de NUA Perú.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan que el cuidado de la piel no responda únicamente a tendencias o estaciones, sino a las condiciones reales del entorno y a los requerimientos particulares de cada persona. Una rutina adecuada puede contribuir a preservar la hidratación, proteger la barrera cutánea y reducir la sensación de incomodidad que suelen generar los cambios bruscos de temperatura.

En ese sentido, comparten cuatro recomendaciones para gozar de una piel saludable durante esta temporada:

• Mantener una hidratación constante: Aunque el invierno suele asociarse con una menor sensación de calor, las variaciones de temperatura, el viento y los cambios en los niveles de humedad pueden favorecer la pérdida de agua en la piel. Incorporar productos hidratantes ayuda a conservar su equilibrio y fortalecer la barrera cutánea.

• Elegir una limpieza respetuosa con la piel: Una limpieza excesiva o con productos muy agresivos puede alterar los aceites naturales que protegen la piel. Lo recomendable es optar por limpiadores suaves que eliminen las impurezas sin resecar.

• No dejar de lado el protector solar: La radiación ultravioleta está presente durante todo el año, incluso en invierno o en días nublados, por lo que su uso diario continúa siendo un paso fundamental dentro de cualquier rutina de cuidado.

• Optar por cosmética natural: Los productos elaborados con insumos de origen vegetal ofrecen una alternativa para acompañar el cuidado diario de la piel de forma respetuosa, favoreciendo su hidratación.

Dentro de una rutina adaptada a esta temporada, la cosmética natural inspirada en la riqueza de la biodiversidad puede convertirse en una aliada para responder a las necesidades que genera el clima cambiante.