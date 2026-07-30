Pamela López se convierte en tendencia en redes sociales al compartir momentos de su escapada de Fiestas Patrias junto al mar, luciendo un look veraniego.

Pamela López volvió a convertirse en el centro de atención en redes sociales, aunque esta vez por un motivo muy distinto a las controversias. La influencer aprovechó el feriado largo por Fiestas Patrias para disfrutar de unos días de descanso junto al mar y compartió con sus seguidores algunos momentos de su escapada, donde destacó el look veraniego que eligió para la ocasión.

Pamela López disfruta del feriado por Fiestas Patrias con un relajante día de playa

Durante las celebraciones por Fiestas Patrias, Pamela López decidió alejarse de la rutina y aprovechar el buen clima para disfrutar de una jornada de descanso frente al mar. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido publicó diversas imágenes en las que mostró parte de su paseo, dejando ver que optó por relajarse bajo el sol y disfrutar del paisaje.

Aunque no reveló el destino que eligió para estas fechas, las publicaciones reflejaron que aprovechó el feriado para desconectarse de sus actividades habituales y recargar energías antes de retomar sus compromisos.

Pamela López luce sensual bikini y presume su figura en redes

El atrevido bikini con el que Pamela López se robó todas las miradas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue el outfit que lució durante su día de playa. Pamela López apareció vistiendo un bikini rojo de dos piezas, compuesto por un top de corte triangular con copas deslizables y finos tirantes ajustables al cuello y la espalda, combinado con una trusa de estilo brasileño de cintura baja y diseño minimalista.