Pamela López destapa el DOLOROSO DESPLANTE que Cueva le habría hecho a su hija en su fiesta de cumpleaños: "Le dijo que no tenía dinero y no asistió"

Pamela López afirmó que Cueva alegó problemas económicos y no contribuyó a los gastos del festejo, lo que generó controversia en medio de rumores sobre su situación financiera.

Pamela López revela que Cueva dejó plantada a su hija en su cumpleaños | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela López revela que Cueva dejó plantada a su hija en su cumpleaños | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La polémica entre Pamela López y Christian Cueva vuelve a acaparar titulares. En esta oportunidad, la aún esposa del futbolista aseguró que el deportista no estuvo presente en la celebración por los 12 años de una de sus hijas, pese a haber sido invitado con anticipación. Además, afirmó que tampoco habría contribuido económicamente a la organización del festejo, situación que llamó la atención debido a los recientes rumores sobre los gastos realizados por el jugador en otras celebraciones personales.

Pamela López asegura que Cueva le dijo a su hija que atravesaba problemas económicos

De acuerdo con la versión de Pamela López, Christian Cueva sí tuvo un encuentro previo con la menor para saludarla por su cumpleaños. Sin embargo, señaló que durante esa reunión el futbolista le habría explicado que no podía colaborar con la fiesta debido a una complicada situación financiera.

"Le dijo con palabras literales que tenía una crisis económica y no tenía dinero. A pesar de ello, fue invitado, pero no asistió", aseguró Pamela.

Pese a ello, López sostuvo que el jugador tuvo la oportunidad de acompañar a su hija en la actividad principal, aunque finalmente decidió no acudir.

Por otro lado, la empresaria también reveló que Cueva solicitó reunirse con sus hijos algunos días antes de la fecha especial. Según explicó, el acercamiento se produjo en medio de una etapa compleja en la relación familiar, ya que las menores aún estarían procesando diversas situaciones vinculadas a la vida personal de su padre.

A través de sus redes sociales, el futbolista mostró parte de ese encuentro junto a su hija en un restaurante y le dedicó un mensaje de cumpleaños. "Feliz cumpleaños, mi morochita hermosa. Te amo por sobre todas las cosas. Te amo, que Dios te cuide siempre. Eres uno de mis tesoros más grandes", escribió, acompañando la publicación con imágenes del encuentro privado que compartieron juntos.

El deseo de Pamela López para su hija

Según contó López, el cumpleaños de la menor se llevó a cabo en un ambiente familiar y rodeado de amigos cercanos. Aunque esperaba que el futbolista compartiera ese momento especial con su hija, ello finalmente no ocurrió. Días antes del evento, la empresaria había manifestado públicamente su deseo de que ambos padres pudieran asumir juntos los gastos del festejo.