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Pamela López realiza fiesta temática de 'Victoria's Secret' para su hija con Christian Cueva, quien fue el gran AUSENTE

Después de un sencillo gesto de Christian Cueva, Pamela López optó por organizar una fiesta temática de 'Victoria's Secret' para su hija. La ausencia de su esposo marcó nuevamente el evento especial de la pequeña.

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    Pamela López realiza fiesta temática de 'Victoria's Secret' para su hija con Christian Cueva, quien fue el gran AUSENTE
    Cumpleaños de hija de Pamela López
    Pamela López realiza fiesta temática de 'Victoria's Secret' para su hija con Christian Cueva, quien fue el gran AUSENTE

    Christian Cueva ha generado controversia nuevamente. Tras organizar una fastuosa celebración por el cumpleaños de Pamela Franco, que incluyó una orquesta de S/16.000, el futbolista fue criticado por no asistir a la fiesta de su hija mayor. Aunque su aún esposa, Pamela López, le propuso colaborar con el evento, él no participó. El 6 de julio, en el cumpleaños número 12 de la menor, su ausencia fue evidente.

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    Pese a la invitación de Pamela López, Christian Cueva se ausenta de la celebración de su hija

    Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta tras no asistir a la celebración de su hija con Pamela López, pese a los recientes festejos organizados para Pamela Franco. Su hija cumplió 12 años el 6 de julio sin su presencia.

    La organizadora de eventos sugirió que ambos compartieran la responsabilidad de la fiesta, una oportunidad desaprovechada en los dos últimos años. Sin embargo, Cueva apenas posó para una fotografía y llevó una torta sencilla, distinta del elaborado pastel de su pareja actual.

    La celebración contó con una elegante decoración inspirada en la marca, numerosos asistentes y un equipo fotográfico profesional. La niña disfrutó junto con sus amigos, hermanos y su madre, quien mostró gran emoción al cantarle y al ver su alegría.

    Pamela López celebra a su hija con Christian Cueva con lujosa fiesta, pero él es el gran ausente
    Pamela López celebra a su hija con Christian Cueva con lujosa fiesta, pero él es el gran ausente

    Pese a que Pamela López expresó su deseo de que 'Aladino' asistiera, su aún esposo no atendió la invitación hecha pública en el programa 'Amor y Fuego'.

    La influencer también ha señalado las ausencias constantes de Cueva en los cumpleaños de sus hijos durante su relación con Pamela Franco, mientras esperaba, quizá, obsequios costosos que nunca llegaron. En cambio, la niña recibió un cheque de S/1.400 por parte del club de fans de su madre.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López realiza fiesta temática de 'Victoria's Secret' para su hija con Christian Cueva, quien fue el gran AUSENTE
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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