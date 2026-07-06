Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"

Eva Bracamonte, hija de la empresaria Myriam Fefer, reveló en Instagram que tanto ella como su esposo e hija fueron diagnosticados con autismo, tras la reaparición de su hermano Ariel Bracamonte.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"
    Eva Bracamonte
    Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"

    Eva Bracamonte ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un significativo relato sobre el diagnóstico de autismo en su familia. La influencer detalló que tanto ella como su esposo, Jan, y su hija, Franca, han sido diagnosticados, situación que ha transformado su vida diaria.

    La hija de Myriam Fefer, actualmente residente fuera del Perú, utilizó su perfil de Instagram para explicar su ausencia en redes. Durante las vacaciones de su hija, la interrupción de la rutina diaria ha causado un gran impacto emocional en su hogar, lo que repercute en su bienestar y en la forma en que gestionan el día a día. 'No he estado compartiendo historias porque mi energía se ha concentrado en afrontar estos cambios y en tratar de comprenderlos', explicó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Christian Cueva y Pamela López nuevamente JUNTOS: Detalle en CUMPLEAÑOS DE SU HIJA confirmaría todo

    Eva Bracamonte explica el impacto del autismo en su vida

    En su mensaje a sus seguidores, Eva Bracamonte hizo hincapié en lo desestabilizadores que pueden ser para su salud mental los cambios en la rutina diaria. Más allá de las transformaciones importantes, son las pequeñas variaciones cotidianas las que más la afectan.

    'Jan y yo hemos notado cuán caótico es para nosotros la falta de rutina, especialmente con Franca de vacaciones', compartió. También señaló que tanto ella como su esposo y su hija conviven con el diagnóstico de autismo, lo que influye en su forma de enfrentar las alteraciones diarias.

    Eva Bracamonte también reflexionó sobre la importancia de conocer su diagnóstico para manejar mejor su bienestar mental. Resaltó que entender su condición le brinda herramientas para cuidarse a sí misma y comprender sus reacciones ante los cambios.

    'Estoy muy agradecida de poder ahora nombrar mi diagnóstico, de poder informarme y de aplicar ciertos cuidados personales', manifestó.

    'Toda mi energía está en manejar estos cambios': Eva Bracamonte se confiesa

    La hija de Myriam Fefer destacó lo complicado que es para ella afrontar incluso los más pequeños cambios en su rutina diaria y reconoció que tales variaciones suponen un reto considerable. 'Esos cambios sutiles... qué difícil. No sé cómo vivir así. No sé', escribió, en un comentario que resonó ampliamente.

    Eva Bracamonte mencionó que su presencia en redes ha disminuido porque está enfocada en adaptarse a este proceso, priorizando su estabilidad emocional frente al dinamismo familiar.

    'Ahora que sabemos que somos autistas, hemos notado el gran impacto que esto tiene en nuestra salud mental y en nuestra estabilidad diaria', afirmó en otra de sus publicaciones en la red social.

    SOBRE EL AUTOR:
    Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva y Pamela López nuevamente JUNTOS: Detalle en CUMPLEAÑOS DE SU HIJA confirmaría todo

    DRÁSTICO GIRO | Ariel Bracamonte tomó INSÓLITA MEDIDA con su apellido tras regresar a Perú para buscar al asesino de su MADRE

    Mónica Torres revela por primera vez la dolorosa pérdida de su bebé: "Es algo que hay que aceptar"

    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Renzo Schuller conmueve al confesar que tiene TDAH y revela cómo lo descubrió a los 45 años: “Se me salieron las lágrimas”

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Bayly sorprende al revelar la MILLONARIA ganancia que obtuvo revendiendo entradas del Mundial: "Pagaban lo que pedíamos"

    Laura Bozzo reconoce que presentó casos falsos en su programa: “No era real, los sacaban de la calle”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

    PRECIO

    S/ 41.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;