Eva Bracamonte IMPACTA al exponer dura realidad tras ser diagnosticada con una CONDICIÓN DELICADA junto a su esposo: "No sé cómo vivir así"

Eva Bracamonte , hija de la empresaria Myriam Fefer , reveló en Instagram que tanto ella como su esposo e hija fueron diagnosticados con autismo, tras la reaparición de su hermano Ariel Bracamonte .

Eva Bracamonte ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un significativo relato sobre el diagnóstico de autismo en su familia. La influencer detalló que tanto ella como su esposo, Jan, y su hija, Franca, han sido diagnosticados, situación que ha transformado su vida diaria.

La hija de Myriam Fefer, actualmente residente fuera del Perú, utilizó su perfil de Instagram para explicar su ausencia en redes. Durante las vacaciones de su hija, la interrupción de la rutina diaria ha causado un gran impacto emocional en su hogar, lo que repercute en su bienestar y en la forma en que gestionan el día a día. 'No he estado compartiendo historias porque mi energía se ha concentrado en afrontar estos cambios y en tratar de comprenderlos', explicó.

Eva Bracamonte explica el impacto del autismo en su vida

En su mensaje a sus seguidores, Eva Bracamonte hizo hincapié en lo desestabilizadores que pueden ser para su salud mental los cambios en la rutina diaria. Más allá de las transformaciones importantes, son las pequeñas variaciones cotidianas las que más la afectan.

'Jan y yo hemos notado cuán caótico es para nosotros la falta de rutina, especialmente con Franca de vacaciones', compartió. También señaló que tanto ella como su esposo y su hija conviven con el diagnóstico de autismo, lo que influye en su forma de enfrentar las alteraciones diarias.

Eva Bracamonte también reflexionó sobre la importancia de conocer su diagnóstico para manejar mejor su bienestar mental. Resaltó que entender su condición le brinda herramientas para cuidarse a sí misma y comprender sus reacciones ante los cambios.

'Estoy muy agradecida de poder ahora nombrar mi diagnóstico, de poder informarme y de aplicar ciertos cuidados personales', manifestó.

'Toda mi energía está en manejar estos cambios': Eva Bracamonte se confiesa

La hija de Myriam Fefer destacó lo complicado que es para ella afrontar incluso los más pequeños cambios en su rutina diaria y reconoció que tales variaciones suponen un reto considerable. 'Esos cambios sutiles... qué difícil. No sé cómo vivir así. No sé', escribió, en un comentario que resonó ampliamente.

Eva Bracamonte mencionó que su presencia en redes ha disminuido porque está enfocada en adaptarse a este proceso, priorizando su estabilidad emocional frente al dinamismo familiar.