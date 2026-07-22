Kiara Lozano rompe su silencio sobre Edwin Guerrero y SE SINCERA con inesperada confesión: "Es que no solo somos..."

Kiara Lozano de Corazón Serrano reveló en un pódcast lo que más disfruta de Edwin Guerrero, gusto que comparte con sus compañeras.

Kiara Lozano hace revelación sobre Edwin Guerrero | Composición: Wapa / Captura de pantalla Carlos Orozco y La Roro Network - difusión

Kiara Lozano hace revelación sobre Edwin Guerrero | Composición: Wapa / Captura de pantalla Carlos Orozco y La Roro Network - difusión

Kiara Lozano volvió a captar la atención de los seguidores de Corazón Serrano tras revelar detalles sobre las canciones que más disfruta interpretar y escuchar dentro del exitoso repertorio de la agrupación. Durante una reciente entrevista, la cantante sorprendió al mencionar a Edwin Guerrero, dejando una llamativa reflexión que generó comentarios entre los fanáticos.

Kiara Lozano se sincera sobre Edwin Guerrero

Durante su participación en el pódcast de Carlos Orozco, la integrante de Corazón Serrano fue consultada sobre los temas de la agrupación que más le gustan. La artista explicó que una de las canciones que más aprecia es 'Clavo saca otro clavo', interpretada por Irma Guerrero, una de las voces más representativas del grupo piurano.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando también confesó que disfruta mucho de las composiciones e interpretaciones de Edwin Guerrero. La respuesta llamó la atención del conductor, quien aseguró haber escuchado comentarios similares de otras integrantes de la agrupación.

"Todas las chicas vienen y dicen: 'Mi canción favorita es la que canta Edwin'", dijo dejando sorprendido al conductor. Ante ello, Kiara respondió entre risas: "Ya ves, es que no solo somos nosotras", comentó dejando entrever que no solo sería ella quien tiene preferencia por las canciones de Guerrero, sino que sus compañeras comparten el mismo gusto.

La cantante agregó que dentro de sus preferencias musicales también figuran las canciones interpretadas por Lesly Águila y la recordada Edita Guerrero, asegurando que son temas que podría escuchar repetidamente sin cansarse. "Esas son las que reproduciría sin cansarme", aseguró.

Kiara Lozano denuncia tocamientos indebidos y revela quién sería el responsable

En otro momento de la entrevista, Kiara Lozano se animó a contar algunas de las situaciones incómodas que ha tenido que afrontar durante su carrera artística. La cantante relató que en varias oportunidades sufrió tocamientos indebidos mientras se desplazaba entre el público al terminar algunas presentaciones.

Según explicó, estos hechos no solo ocurrieron en Perú, sino también durante conciertos realizados en otros países donde Corazón Serrano ha llevado su música.

"Cuando bajas del escenario, a veces toca pasar por donde está el público y la gente te mete la mano. Sí me ha pasado más de una vez", contó.

A raíz de esas experiencias, la artista aseguró que ahora permanece mucho más atenta cuando abandona el escenario. Incluso explicó que suele observar cuidadosamente todo lo que ocurre a su alrededor para identificar rápidamente a cualquier persona que intente propasarse.

"Por eso es que normalmente cuando yo salgo siempre veo al piso para saber si en caso suceda algo, ¿quién fue?", explicó.

Esa medida le permitió descubrir al presunto responsable de uno de estos incidentes durante una presentación fuera del país. Según relató, logró identificar a la persona luego de observar cuidadosamente sus movimientos entre la multitud. "Así fue como yo descubrí a la persona que me había tocado aquella vez; estaba observando y vi la mano", detalló.

La cantante aseguró que reaccionó de inmediato frente a los asistentes y no dudó en encarar al sujeto en plena presentación.

"Le mandé a la madre en medio de la gente y había gente que estaba grabando, por eso es que te digo que me sorprende que no se haya viralizado ese momento", recordó.

Lo que más sorprendió de su testimonio fue que la persona señalada no sería un asistente al concierto, sino alguien que formaba parte del equipo encargado de brindar seguridad a las integrantes de Corazón Serrano.