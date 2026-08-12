Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña

Anely Dávila, de ' La Bella Luz ', fue sorprendida en una conducta inesperada en la Depincri durante su declaración sobre el caso de Naldy Saldaña, tras filtrarse mensajes comprometedores.

El 11 de agosto, las integrantes de La Bella Luz acudieron a la sede de la Depincri en San Juan de Lurigancho para ofrecer su declaración sobre el asunto relacionado con Naldy Saldaña. La denuncia por tocamientos indebidos presentada por la joven en contra de César Sánchez mostró conversaciones que involucraban a sus compañeras. Las artistas llegaron acompañadas por sus madres, evidenciando nerviosismo al entrar al lugar. No obstante, Anely Dávila protagonizó un episodio que ha dado mucho que comentar.

Anely Dávila destaca en la Depincri con su declaración sobre Naldy Saldaña

El programa 'América Hoy' presentó imágenes insólitas que complican la posición de Anely Dávila, quien entró a la Depincri para dar su testimonio. Las escenas mostraron a las artistas inquietas y poco cómodas frente a la cobertura de los medios, evitando dar declaraciones sobre el caso.

En un instante, el programa captó a Dávila junto a su madre, en un gesto inesperado en esa situación: tomarse una selfie frente a la ventana. Este comportamiento fue observado mientras otras artistas seguían dando su declaración.

Mientras otros intérpretes declaraban, Anely Dávila se tomaba selfies con su mamá, comentó el reportero a cargo.

Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

La actitud fue criticada debido a la gravedad de las acusaciones y la importancia de las declaraciones en torno al caso de César Sánchez, señalado de acoso y tocamientos indebidos. Pese a esto, momentos previos, había manifestado su apoyo a la denunciante Naldy Saldaña en este complicado momento.

Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

No es la primera ocasión en que Anely Dávila recibe críticas por su comportamiento durante las averiguaciones. Recientemente, en un concierto de regreso de La Bella Luz, ella y Fernanda Urbina quedaron en el ojo del huracán debido a una acción que fue calificada como burla por Magaly Medina.