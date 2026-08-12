Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña

Anely Dávila, de 'La Bella Luz', fue sorprendida en una conducta inesperada en la Depincri durante su declaración sobre el caso de Naldy Saldaña, tras filtrarse mensajes comprometedores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña
    Anely Dávila, integrante de La Bella Luz
    Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña

    El 11 de agosto, las integrantes de La Bella Luz acudieron a la sede de la Depincri en San Juan de Lurigancho para ofrecer su declaración sobre el asunto relacionado con Naldy Saldaña. La denuncia por tocamientos indebidos presentada por la joven en contra de César Sánchez mostró conversaciones que involucraban a sus compañeras. Las artistas llegaron acompañadas por sus madres, evidenciando nerviosismo al entrar al lugar. No obstante, Anely Dávila protagonizó un episodio que ha dado mucho que comentar.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡SE COMPLICA! Cantante de ‘La Bella Luz’ habría MENTIDO en la DEPINCRI y revelan CONTRADICCIONES en sus declaraciones por el caso Naldy Saldaña

    Anely Dávila destaca en la Depincri con su declaración sobre Naldy Saldaña

    El programa 'América Hoy' presentó imágenes insólitas que complican la posición de Anely Dávila, quien entró a la Depincri para dar su testimonio. Las escenas mostraron a las artistas inquietas y poco cómodas frente a la cobertura de los medios, evitando dar declaraciones sobre el caso.

    En un instante, el programa captó a Dávila junto a su madre, en un gesto inesperado en esa situación: tomarse una selfie frente a la ventana. Este comportamiento fue observado mientras otras artistas seguían dando su declaración.

    Mientras otros intérpretes declaraban, Anely Dávila se tomaba selfies con su mamá, comentó el reportero a cargo.

    Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri
    Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

    La actitud fue criticada debido a la gravedad de las acusaciones y la importancia de las declaraciones en torno al caso de César Sánchez, señalado de acoso y tocamientos indebidos. Pese a esto, momentos previos, había manifestado su apoyo a la denunciante Naldy Saldaña en este complicado momento.

    Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri
    Anely Dávila protagoniza escena inesperada en Depincri

    No es la primera ocasión en que Anely Dávila recibe críticas por su comportamiento durante las averiguaciones. Recientemente, en un concierto de regreso de La Bella Luz, ella y Fernanda Urbina quedaron en el ojo del huracán debido a una acción que fue calificada como burla por Magaly Medina.

    En aquel evento, ambas realizaron gestos que imitaban los incidentes que experimentó Naldy Saldaña, pero más tarde emitieron un comunicado para aclarar el contexto y la inoportunidad de sus acciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jean Paul Gabuteau tiene ENCUENTRO con Silvia Cornejo tras verse A ESCONDIDAS con Analía Jiménez y rompe su silencio con INSÓLITA reacción: "Hemos estado en un..."

    ¡SE COMPLICA! Cantante de ‘La Bella Luz’ habría MENTIDO en la DEPINCRI y revelan CONTRADICCIONES en sus declaraciones por el caso Naldy Saldaña

    Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un deprendimiento del..."

    ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    Lo más vistos en Farándula

    ¡ADIÓS A UNA FIGURA INOLVIDABLE! Fallece reconocido conductor de TV y su inesperada partida sorprende a sus seguidores

    ¡NO QUIERE VOLVER! Korina Rivadeneira DESCARTA reconciliación con Mario Hart y deja en claro QUÉ SIENTE por él: "No hay ningún sentimiento"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;