Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy Saldaña

Anely Dávila, integrante de La Bella Luz, DEJA EN SHOCK A TODOS con lo que hizo en la Depincri al declarar sobre Naldy SaldañaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El 11 de agosto, las integrantes de La Bella Luz acudieron a la sede de la Depincri en San Juan de Lurigancho para ofrecer su declaración sobre el asunto relacionado con Naldy Saldaña. La denuncia por tocamientos indebidos presentada por la joven en contra de César Sánchez mostró conversaciones que involucraban a sus compañeras. Las artistas llegaron acompañadas por sus madres, evidenciando nerviosismo al entrar al lugar. No obstante, Anely Dávila protagonizó un episodio que ha dado mucho que comentar.
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Anely Dávila destaca en la Depincri con su declaración sobre Naldy Saldaña
El programa 'América Hoy' presentó imágenes insólitas que complican la posición de Anely Dávila, quien entró a la Depincri para dar su testimonio. Las escenas mostraron a las artistas inquietas y poco cómodas frente a la cobertura de los medios, evitando dar declaraciones sobre el caso.
En un instante, el programa captó a Dávila junto a su madre, en un gesto inesperado en esa situación: tomarse una selfie frente a la ventana. Este comportamiento fue observado mientras otras artistas seguían dando su declaración.
Mientras otros intérpretes declaraban, Anely Dávila se tomaba selfies con su mamá, comentó el reportero a cargo.
La actitud fue criticada debido a la gravedad de las acusaciones y la importancia de las declaraciones en torno al caso de César Sánchez, señalado de acoso y tocamientos indebidos. Pese a esto, momentos previos, había manifestado su apoyo a la denunciante Naldy Saldaña en este complicado momento.
No es la primera ocasión en que Anely Dávila recibe críticas por su comportamiento durante las averiguaciones. Recientemente, en un concierto de regreso de La Bella Luz, ella y Fernanda Urbina quedaron en el ojo del huracán debido a una acción que fue calificada como burla por Magaly Medina.
En aquel evento, ambas realizaron gestos que imitaban los incidentes que experimentó Naldy Saldaña, pero más tarde emitieron un comunicado para aclarar el contexto y la inoportunidad de sus acciones.