¡NO QUIERE VOLVER! Korina Rivadeneira DESCARTA reconciliación con Mario Hart y deja en claro QUÉ SIENTE por él: "No hay ningún sentimiento"

Korina Rivadeneira respondió si existe alguna posibilidad de reconciliación con Mario Hart tras su separación y sorprendió al revelar qué siente actualmente por su expareja. ¿Qué dijo?

Korina Rivadeneira volvió a referirse a su situación sentimental luego de la separación de Mario Hart, con quien compartió casi nueve años de relación y tiene dos hijos. La actriz dejó clara su posición frente a los comentarios sobre una posible reconciliación y diferenció el cariño que aún existe entre ambos de los sentimientos románticos. ¿Qué dijo la modelo venezolana sobre la posibilidad de retomar su relación con el piloto?

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre una posible reconciliación con Mario Hart?

Durante una reciente aparición pública en la avant premiere de la película 'Mañana me caso', la venezolana también mostró tranquilidad al hablar sobre esta nueva etapa de su vida. Aunque reconoció que atravesar el final de su relación no fue sencillo, aseguró que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo y en sus hijos. Korina Rivadeneira protagonizó un llamativo momento cuando un reportero le comentó que Mario Hart todavía tendría sentimientos por ella y que no descartaría retomar su relación en el futuro.

La actriz reaccionó de inmediato y aclaró que las declaraciones del piloto se referían al cariño que ambos conservan después de tantos años juntos, y no necesariamente a un sentimiento amoroso.

“Él ha dicho que hay un sentimiento de cariño. Yo también siento mucho cariño con él, es decir, es el papá de mis hijos. He estado mucho tiempo con él, es el hombre del que me enamoré. Obviamente hay un cariño”, aclaró la exchica reality ante los medios.

Sin embargo, cuando el periodista volvió a plantear que existiría un sentimiento entre ambos, la modelo fue mucho más contundente y negó que actualmente exista interés romántico por su expareja.

“No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño”, dijo tajantemente cuando le mencionaron lo que Mario Hart habría dicho sobre sus sentimientos hacia ella y la posibilidad de retomar su relación.

De esta manera, Korina marcó una diferencia entre el afecto que mantiene por el padre de sus hijos y la posibilidad de volver a enamorarse de él. Para la actriz, ambos sentimientos no deben confundirse.

Korina Rivadeneira revela cómo afronta su separación de Mario Hart

En declaraciones para 'Amor y Fuego', la modelo también contó cómo ha vivido el proceso posterior al final de su relación. Aunque evitó entrar en detalles sobre las razones que llevaron a la pareja a separarse, reconoció que los primeros momentos fueron especialmente complicados.

La actriz, además, descartó que una tercera persona haya sido la causa de la ruptura y señaló que tanto ella como Mario tuvieron dificultades para afrontar el término de su relación. “Al inicio fue duro, fue súper difícil para mí, para Mario también”, reconoció.

Con el paso del tiempo, Korina aseguró que logró recuperar la tranquilidad y ahora atraviesa esta nueva etapa con una perspectiva diferente. La venezolana destacó que sus principales prioridades actualmente son su carrera y sus hijos.

“Mi corazón está muy bien, muy contenta, enfocadísima en mi trabajo, con mis hijos”, afirmó. Asimismo, dejó claro que se siente cómoda con su actual situación sentimental y que, por ahora, disfruta de su soltería. “Ahorita en este momento me siento muy bien, estoy contenta. La verdad es que yo me siento bien así”, sentenció.

¿Qué dijo Mario Hart sobre volver con Korina Rivadeneira?

Las declaraciones de Korina surgieron luego de que Mario Hart hablara semanas atrás sobre la posibilidad de una futura reconciliación con la madre de sus hijos durante el podcast 'Sin más que decir'.

En aquella conversación, el piloto reconoció que no descarta completamente la posibilidad de retomar su relación con Korina en algún momento, aunque dejó claro que no sería una decisión inmediata.

“La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos, podría ser en unos años. Es la única a la que no le cerraría las puertas, es la mujer que voy a ver por el resto de mi vida”, confesó.

Hart también explicó que una eventual reconciliación dependería de que ambos atraviesen cambios personales y logren superar las circunstancias que provocaron su separación.