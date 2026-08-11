Christian Cueva y Pamela Franco aparecen en centro de detección de cáncer y comparten enigmático mensaje: “Paso a paso…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de alejarse de las controversias, Pamela Franco y Christian Cueva hicieron su reaparición en las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores al visitar un lugar inesperado. Esto ocurre mientras Pamela López es captada junto a su nuevo interés, Franco Portales. ¿Qué sucedió?
Cueva y Franco generan inquietud al visitar centro oncológico y comparten un mensaje significativo
Christian Cueva y Pamela Franco tomaron por sorpresa reapareciendo, cuando muchos esperaban su reacción ante el nuevo vínculo de Pamela López con Franco Portales, un empresario y productor musical. Se les vio compartiendo besos afuera de la casa donde reside con sus hijos.
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En lugar de responder de manera indirecta, la pareja se mostró en una situación inesperada que fue difundida por ambos en sus redes. Inicialmente, fue la cantante quien subió videos de un consultorio vacío, recorriendo el lugar con la leyenda Ya va quedando.
Más tarde, el futbolista se unió a la escena. Ambos optaron por no grabar videos publicitarios, solo difundieron una foto sonrientes y acompañados con una frase inspiradora: "Paso a paso Christian Cueva", a lo que él respondió con un "Amén".
Lo que más llamó la atención fue SonoDetect, el nombre del lugar. En redes sociales, se describe como un centro para la detección temprana del cáncer de mama sin dolor, lo que generó preguntas sobre si la cantante estaba allí por algún chequeo médico o si se trata de un proyecto conjunto, ya que el lugar parecía recién inaugurado.
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Es importante recordar que los padres de la cantante fallecieron después de batallar mucho tiempo con esta enfermedad. La pérdida más reciente fue en 2025, y Christian Cueva fue su principal apoyo en ese momento. ¿Tendrá esta visita alguna conexión con esa historia?