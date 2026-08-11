¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú

¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desmintió una publicación que circula en diversas plataformas y que advierte sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,2 en Perú para este 11 de agosto. Mediante un comunicado, la institución encargada de la prevención y atención de desastres recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales.
Asimismo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), por medio de su presidente, Fernando Talavera, recordó que los sismos no pueden ser predichos con anticipación en ninguna parte del mundo. Por ello, exhortó a la población a no dejarse llevar por mensajes o publicaciones que anuncien una fecha y magnitud específica para un supuesto terremoto.