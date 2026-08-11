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¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú

A través de sus redes sociales, el Indeci exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente mediante fuentes oficiales y confiables para evitar la difusión de información falsa sobre desastres naturales.

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    ¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú
    Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú
    ¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú

    A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desmintió una publicación que circula en diversas plataformas y que advierte sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,2 en Perú para este 11 de agosto. Mediante un comunicado, la institución encargada de la prevención y atención de desastres recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales.

    Asimismo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), por medio de su presidente, Fernando Talavera, recordó que los sismos no pueden ser predichos con anticipación en ninguna parte del mundo. Por ello, exhortó a la población a no dejarse llevar por mensajes o publicaciones que anuncien una fecha y magnitud específica para un supuesto terremoto.

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    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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