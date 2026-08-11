¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.2 este 11 de agosto? Indeci se pronuncia ante FALSA ALERTA en Perú

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desmintió una publicación que circula en diversas plataformas y que advierte sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,2 en Perú para este 11 de agosto. Mediante un comunicado, la institución encargada de la prevención y atención de desastres recomendó a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales.