CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

Un estudio técnico identificó nueve distritos de Lima con suelos sólidos que reducen el impacto sísmico y ofrecen mayor seguridad ante un terremoto de gran magnitud.

    Los 9 distritos de Lima mejor preparados frente a un gran sismo, según análisis geológico y urbano. | Composición Wapa
    El sábado 27 de diciembre, a las 21:51 horas, un sismo de magnitud 6.0 sacudió la costa norte del país. El epicentro se ubicó en el mar, a 67 km al oeste de Chimbote, en Áncash, y alcanzó una intensidad V en dicha ciudad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento fue percibido en Lima, Trujillo e Ica, y dejó daños visibles como rajaduras en viviendas.

    De acuerdo con el COE Salud, los centros de San Jacinto y Puente Chao atendieron a diez heridos leves. Ante este escenario, es pertinente volver a recordar el informe del CISMID de la UNI, cuyo mapa de riesgo sísmico identifica zonas donde las edificaciones podrían sufrir desde daños leves hasta colapsos, según el tipo de suelo y la calidad de la construcción.

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un terremoto

    Algunos distritos presentan suelos firmes y de origen rocoso, lo que reduce el impacto de un terremoto de gran intensidad. En estas zonas, las edificaciones que cumplen normas técnicas tienen mayor resistencia. Según este reporte del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), estos son los nueve distritos de Lima con menor riesgo sísmico.

    • Breña
    • Centro de Lima
    • Jesús María
    • Lince
    • Magdalena
    • Miraflores
    • Pueblo Libre
    • San Isidro
    • San Miguel

    ¿Cuáles son los 11 distritos menos seguros ante un sismo?

    De acuerdo con el CISMID, algunos distritos presentan suelos blandos, inestables o formados por rellenos, lo que incrementa el riesgo de colapso de viviendas y deslizamientos en zonas elevadas durante un sismo fuerte.

    • Ancón
    • Ate
    • Chorrillos
    • Comas
    • Independencia
    • Laderas de Carabayllo
    • San Juan de Lurigancho
    • Santa Rosa
    • Ventanilla
    • Villa El Salvador
    • Villa María del Triunfo
    ¿Qué regiones del Perú enfrentan mayor riesgo sísmico?

    El IGP advierte que el peligro sísmico no se concentra solo en Lima. Regiones de la costa como Áncash, Ica, Nazca, Tacna y Moquegua presentan alto riesgo de megaterremotos por su cercanía a zonas de subducción y a la fosa Perú-Chile, una de las áreas sísmicas más activas del planeta.

    ¿Cuál fue el terremoto más fuerte del Perú?

    La noche del 28 de octubre de 1746, un devastador sismo de magnitud 9,0 sacudió Lima de forma inesperada mientras la población dormía. En minutos, la ciudad quedó destruida, con miles de casas colapsadas y unas 20.000 víctimas. La tragedia se agravó cuando un tsunami arrasó el puerto del Callao.

    ¿Qué hacer durante un sismo?

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) da una serie de recomendaciones durante un sismo:

    • Mantenerse tranquilo. El miedo solo puede bloquearte o hacer que tomes decisiones equivocadas.
    • Mantente alejado de ventanas y objetos que puedan caer.
    • Si no puedes llegar a la salida a tiempo, encuentra un lugar seguro.
    • Evita hacer llamadas telefónicas, ya que las líneas estarán saturadas; es mejor envía mensajes de texto.
    • No utilices el ascensor.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

