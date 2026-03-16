Senamhi anunció un aviso de corto plazo ante lluvias intensas para distintas zonas del país.

CONFIRMADO| ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Senamhi / Difusión

CONFIRMADO| ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Senamhi / Difusión

¡A tener cuidado! Tras el calor intenso, las fuertes lluvias y noches algo frías en la capital, Senamhi anuncia Alerta Naranja para distintos lugares de nuestro país.

Recordemos que, a través de su página oficial, Senamhi nos brinda las alertas para estar prevenidos ante cualquier clima anómalo. En esta ocasión, compartió un aviso de lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento ¿En qué zonas será? Te lo contamos en la siguiente nota.

Alerta Naranja para estas zonas del Perú

Fecha de inicio: lunes 16 de marzo de 2026 a las 13 horas

lunes 16 de marzo de 2026 a las 13 horas Duración: 24 horas

24 horas Plazo: Corto Plazo

Estos avisos meteorológicos advierten sobre la posible presencia de lluvias intensas durante las próximas 24 horas en diferentes regiones del país.

Sierra

Se pronostican precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, especialmente en la zona centro del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en zonas que superan los 3.800 metros, principalmente en la sierra central y sur.

Selva

En la región amazónica se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con mayor presencia en la selva alta del norte y del centro. Estas precipitaciones también podrían presentarse junto con descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Costa

En la costa norte se anticipan lluvias de intensidad ligera a moderada, principalmente en áreas del interior de la región Piura. Mientras tanto, en la costa central se prevén precipitaciones ligeras que se presentarían de manera aislada.

Provincias afectadas:

Huarochiri

Yauyos

Canta

Oyon

Huaura

Huaral

Cajatambo