CONFIRMADO | ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A tener cuidado! Tras el calor intenso, las fuertes lluvias y noches algo frías en la capital, Senamhi anuncia Alerta Naranja para distintos lugares de nuestro país.
Recordemos que, a través de su página oficial, Senamhi nos brinda las alertas para estar prevenidos ante cualquier clima anómalo. En esta ocasión, compartió un aviso de lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento ¿En qué zonas será? Te lo contamos en la siguiente nota.
Alerta Naranja para estas zonas del Perú
- Fecha de inicio: lunes 16 de marzo de 2026 a las 13 horas
- Duración: 24 horas
- Plazo: Corto Plazo
Estos avisos meteorológicos advierten sobre la posible presencia de lluvias intensas durante las próximas 24 horas en diferentes regiones del país.
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Sierra
Se pronostican precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, especialmente en la zona centro del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en zonas que superan los 3.800 metros, principalmente en la sierra central y sur.
Selva
En la región amazónica se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con mayor presencia en la selva alta del norte y del centro. Estas precipitaciones también podrían presentarse junto con descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.
Costa
En la costa norte se anticipan lluvias de intensidad ligera a moderada, principalmente en áreas del interior de la región Piura. Mientras tanto, en la costa central se prevén precipitaciones ligeras que se presentarían de manera aislada.
Provincias afectadas:
- Huarochiri
Yauyos
Canta
Oyon
Huaura
Huaral
Cajatambo
|Región
|TIPO DE PRECIPITACIÓN
|MÁX. CANTIDAD DE PP (mm/24h)
|PROBABILIDAD
|FENÓMENOS ASOCIADOS
|Sierra
|
LLUVIA / NIEVE / GRANIZO
|10 – 40 mm/día
|ALTA
|
DESCARGAS ELÉCTRICAS / RÁFAGAS DE VIENTO
|Selva
|LLUVIA / CHUBASCO
|15 – 75 mm/día
|ALTA
|DESCARGAS ELÉCTRICAS / RÁFAGAS DE VIENTO
|Costa
|LLUVIA
|0.1 – 45 mm/día
|ALTA
|RÁFAGAS DE VIENTO / NIEBLA / NEBLINA