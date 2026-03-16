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CONFIRMADO | ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Senamhi anunció un aviso de corto plazo ante lluvias intensas para distintas zonas del país.

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    CONFIRMADO| ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Senamhi / Difusión
    CONFIRMADO | ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas?

    ¡A tener cuidado! Tras el calor intenso, las fuertes lluvias y noches algo frías en la capital, Senamhi anuncia Alerta Naranja para distintos lugares de nuestro país.

    Recordemos que, a través de su página oficial, Senamhi nos brinda las alertas para estar prevenidos ante cualquier clima anómalo. En esta ocasión, compartió un aviso de lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento ¿En qué zonas será? Te lo contamos en la siguiente nota.

    Alerta Naranja para estas zonas del Perú

    • Fecha de inicio: lunes 16 de marzo de 2026 a las 13 horas
    • Duración: 24 horas
    • Plazo: Corto Plazo

    Estos avisos meteorológicos advierten sobre la posible presencia de lluvias intensas durante las próximas 24 horas en diferentes regiones del país.

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    Sierra

    Se pronostican precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, especialmente en la zona centro del país. Estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en zonas que superan los 3.800 metros, principalmente en la sierra central y sur.

    Selva

    En la región amazónica se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, con mayor presencia en la selva alta del norte y del centro. Estas precipitaciones también podrían presentarse junto con descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

    Costa

    En la costa norte se anticipan lluvias de intensidad ligera a moderada, principalmente en áreas del interior de la región Piura. Mientras tanto, en la costa central se prevén precipitaciones ligeras que se presentarían de manera aislada.

    Provincias afectadas:

    • Huarochiri
      Yauyos
      Canta
      Oyon
      Huaura
      Huaral
      Cajatambo
    RegiónTIPO DE PRECIPITACIÓNMÁX. CANTIDAD DE PP (mm/24h)PROBABILIDAD FENÓMENOS ASOCIADOS
    Sierra 
    LLUVIA / NIEVE / GRANIZO    		10 – 40 mm/díaALTA 
    DESCARGAS ELÉCTRICAS / RÁFAGAS DE VIENTO
    SelvaLLUVIA / CHUBASCO            15 – 75 mm/díaALTADESCARGAS ELÉCTRICAS / RÁFAGAS DE VIENTO
    CostaLLUVIA0.1 – 45 mm/díaALTARÁFAGAS DE VIENTO / NIEBLA / NEBLINA

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    CONFIRMADO | ALERTA NARANJA con lluvias INTENSAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS y ráfagas de viento ¿Cuáles son las zonas afectadas?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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