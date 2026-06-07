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Kyara Villanella sorprende al presentar a su novio en pleno 'live' de cocina con Keiko Fujimori

Un momento muy curioso se vivió durante una transmisión en vivo de la lideresa de Fuerza Popular, donde su hija terminó revelando un tierno secreto familiar ante miles de espectadores.

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    Kyara Villanella sorprende al presentar a su novio en pleno 'live' de cocina con Keiko Fujimori
    Hija de Keiko Fujimori 2026
    Kyara Villanella sorprende al presentar a su novio en pleno 'live' de cocina con Keiko Fujimori

    En medio de la recta final de la campaña electoral y la tensión política previa a la segunda vuelta, las redes sociales de Keiko Fujimori mostraron una faceta completamente distinta y hogareña. Sin embargo, lo que empezó como una transmisión en vivo para compartir una receta de repostería en familia terminó por convertirse en el centro de atención debido a una sorpresiva revelación.

    Mientras la candidata presidencial preparaba un postre junto a su madre y su hija mayor, Kyara Villanella, esta última acaparó la atención de los cibernautas al presentar de manera oficial y en plena transmisión a su enamorado, un joven llamado Adrián.

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    El curioso momento se desató cuando Kyara, mientras batía la mezcla del postre, le preguntó a su madre si Adrián se animaba a salir frente a la cámara por unos instantes. Ante la duda sobre si debían presentarlo de inmediato o esperar, la joven intentó calmar a la lideresa de Fuerza Popular con un divertido: 'Tranquila, madre, pero entra por aquí'.

    Segundos después, el joven apareció en el encuadre con una polera gris y saludó tímidamente a la cámara con una mano. Notablemente nervioso ante la exposición, Adrián atinó a preguntar cuántas personas estaban sintonizando la transmisión en ese momento. La respuesta de la producción desató las risas de todos en la cocina: había más de 62.000 personas conectadas en vivo.

    '¿Te va a dar un ataque de pánico?', le preguntó Kyara entre risas a su pareja al notar sus evidentes nervios tras enterarse de la enorme audiencia.

    La broma del sándwich

    Para romper el hielo y como una especie de bautizo familiar, la tía de Kyara le ofreció a Adrián un trozo de postre, un sándwich o un queque que estaba en la mesa, para que diera su veredicto. Tras morderlo y saborearlo por unos segundos, el joven dio a entender que estaba delicioso, con lo que ganó la aprobación inmediata de la familia.

    El extracto del video no tardó en pasar de TikTok a otras plataformas como X e Instagram, donde los usuarios destacaron la naturalidad de la escena y la buena química del entorno familiar de la candidata, pese a los intensos días de campaña.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kyara Villanella sorprende al presentar a su novio en pleno 'live' de cocina con Keiko Fujimori
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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