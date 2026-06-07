Un momento muy curioso se vivió durante una transmisión en vivo de la lideresa de Fuerza Popular , donde su hija terminó revelando un tierno secreto familiar ante miles de espectadores.

En medio de la recta final de la campaña electoral y la tensión política previa a la segunda vuelta, las redes sociales de Keiko Fujimori mostraron una faceta completamente distinta y hogareña. Sin embargo, lo que empezó como una transmisión en vivo para compartir una receta de repostería en familia terminó por convertirse en el centro de atención debido a una sorpresiva revelación.

Mientras la candidata presidencial preparaba un postre junto a su madre y su hija mayor, Kyara Villanella, esta última acaparó la atención de los cibernautas al presentar de manera oficial y en plena transmisión a su enamorado, un joven llamado Adrián.

El curioso momento se desató cuando Kyara, mientras batía la mezcla del postre, le preguntó a su madre si Adrián se animaba a salir frente a la cámara por unos instantes. Ante la duda sobre si debían presentarlo de inmediato o esperar, la joven intentó calmar a la lideresa de Fuerza Popular con un divertido: 'Tranquila, madre, pero entra por aquí'.

Segundos después, el joven apareció en el encuadre con una polera gris y saludó tímidamente a la cámara con una mano. Notablemente nervioso ante la exposición, Adrián atinó a preguntar cuántas personas estaban sintonizando la transmisión en ese momento. La respuesta de la producción desató las risas de todos en la cocina: había más de 62.000 personas conectadas en vivo.

'¿Te va a dar un ataque de pánico?', le preguntó Kyara entre risas a su pareja al notar sus evidentes nervios tras enterarse de la enorme audiencia.

La broma del sándwich

Para romper el hielo y como una especie de bautizo familiar, la tía de Kyara le ofreció a Adrián un trozo de postre, un sándwich o un queque que estaba en la mesa, para que diera su veredicto. Tras morderlo y saborearlo por unos segundos, el joven dio a entender que estaba delicioso, con lo que ganó la aprobación inmediata de la familia.