Hijo de famoso expresidente confirma DELICADO estado de salud de su padre tras avance del cáncer: "Es muy doloroso"

La salud del famoso expresidente genera preocupación luego de que su hijo confirmara que su cáncer de próstata ha avanzado y ha hecho metástasis en huesos y otros órganos.

Hijo del exmandatario revela detalles de su estado de salud | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Hijo del exmandatario revela detalles de su estado de salud | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

La salud de un reconocido exmandatario vuelve a generar preocupación luego de que su familia revelara nuevos detalles sobre la evolución del cáncer que padece. La enfermedad, que ya había sido diagnosticada como una condición agresiva, habría avanzado pese al tratamiento al que se sometió durante los últimos meses.

Su hijo decidió hablar públicamente sobre el estado de salud de su padre y no ocultó lo difícil que resulta para la familia enfrentar esta situación. Sus declaraciones han causado preocupación entre quienes siguen de cerca la trayectoria del exgobernante.

¿Quién es el expresidente cuyo cáncer se habría extendido?

Se trata de Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, quien enfrenta un cáncer de próstata que habría avanzado hasta provocar metástasis. La información fue revelada por su hijo, Hunter Biden, durante una reciente entrevista concedida a la BBC.

El diagnóstico del exmandatario estadounidense se conoció en mayo de 2025, pocos meses después de que abandonara la Casa Blanca. En aquel momento, se informó que padecía una variante agresiva de cáncer de próstata que ya había comprometido sus huesos.

La detección de la enfermedad ocurrió luego de que Biden presentara síntomas relacionados con su sistema urinario. Posteriormente, comenzó un tratamiento que contemplaba radioterapia y terapia hormonal, con una duración inicialmente estimada de cinco semanas.

Aunque meses después el exmandatario había señalado que el tratamiento estaba dando buenos resultados, Hunter Biden contó que la enfermedad continuó avanzando. "El cáncer se extendió e hizo metástasis en sus huesos y otras partes", confirmó Biden.

El hijo del expresidente también describió el impacto que esta situación ha tenido en su padre y destacó que, pese a las dificultades, continúa manteniendo sus actividades y su compromiso con el país.

"Es muy doloroso y, en muchos aspectos, muy debilitante, pero él sigue ahí fuera. Sigue haciendo lo suyo... Cree profundamente en este país", declaró.

Hunter Biden se quiebra al hablar de la salud de su padre

Durante la conversación televisiva, Hunter Biden mostró una evidente carga emocional al referirse al estado de salud de Joe Biden. El hijo del exmandatario reconoció que presenciar el avance de la enfermedad ha sido especialmente complicado para él y su familia. "Es realmente, realmente duro, y es realmente triste de ver", confesó.

El cáncer de próstata se clasifica de acuerdo con distintos niveles de agresividad mediante el puntaje de Gleason. Esta escala contempla valores que van desde 6 hasta 10, siendo los niveles 8, 9 y 10 considerados los de mayor agresividad. En el caso de Biden, se informó que obtuvo un puntaje de 9.

A esta situación se sumó otro episodio relacionado con su salud. En septiembre de 2025, el expresidente estadounidense fue sometido a una intervención para retirar lesiones de cáncer de piel localizadas en su frente. El procedimiento se realizó mediante la denominada "cirugía de Mohs", una técnica que permite examinar el tejido extraído durante la propia operación para comprobar que no permanezcan células cancerosas.

Tras aquella intervención, el médico de Biden informó que "todo el tejido canceroso se extirpó con éxito" y que "no se requiere más tratamiento".