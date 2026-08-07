El exchico reality perdió la vida a los 37 años luego de sufrir un trágico accidente mientras se encontraba realizando la grabación de un comercial, generando conmoción entre sus seguidores y allegados. La cadena ATV del país europeo confirmó la noticia.

Una tragedia terminó de manera inesperada con la vida de un exchico reality de 37 años durante la producción de un comercial. Lo que debía ser una jornada de trabajo acabó en un fatal accidente automovilístico, luego de que el vehículo en el que se trasladaba terminara fuera de la vía y cayera por una pendiente.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente para intentar auxiliarlo, pero pese a los esfuerzos realizados en el lugar, no lograron salvarle la vida. El hecho ha causado conmoción entre quienes lo conocían, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió.

¿Qué pasó con el exchico reality que murió a los 37 años?

El accidente ocurrió el pasado jueves 30 de julio, mientras se desarrollaba la grabación de un anuncio publicitario en una zona montañosa del norte de Italia. Manoel ‘Mano’ Machinek, modelo alemán de 37 años y figura de algunos programas de telerrealidad, se encontraba al volante de un Porsche 993 RS de color azul cuando perdió el control del vehículo.

Reality en el que participó el modelo en 2022

De acuerdo con los reportes, el automóvil salió de la carretera al tomar una curva y terminó descendiendo por un pronunciado terraplén hasta impactar contra un árbol. El vehículo había sido rentado específicamente para la producción y no era propiedad de Mano.

Tras el siniestro, bomberos, paramédicos y una ambulancia aérea se movilizaron hasta el punto del accidente. Los rescatistas consiguieron retirar al modelo de los restos del Porsche y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron revertir su estado.

Las circunstancias que ocasionaron que perdiera el control todavía son materia de investigación. Según información difundida por el Daily Star, las cámaras de la producción no estaban registrando imágenes cuando ocurrió el accidente.

La carretera había sido cerrada de manera exclusiva para permitir el desarrollo del comercial, cuya producción estaba a cargo de una empresa con sede en Milán. Después del rodaje se tenía previsto continuar con otras escenas en el lago Mayor, pero la tragedia cambió por completo los planes.

El fallecido alcanzó reconocimiento principalmente por su participación en el reality austriaco 'Forsthaus Rampensau', espacio en el que apareció en 2022 junto a su pareja, María Maksimovic.

Además de su paso por la televisión, Mano mantenía una estrecha relación con el mundo automotor. El modelo alemán, que vivía en Suiza junto a María, acostumbraba compartir en internet fotografías relacionadas con exhibiciones y encuentros de vehículos, mostrando así una de sus grandes aficiones.

La cadena ATV de Austria, que transmitió el reality en el que participó, confirmó públicamente la noticia de su muerte mediante una publicación en Instagram. En el mensaje, expresó sus condolencias a los familiares y dedicó unas palabras de apoyo a la pareja de Mano: "Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este momento".

María Maksimovic despide a Mano con desgarrador mensaje

Tras conocer la noticia, María Maksimovic compartió un emotivo homenaje dedicado a quien era su pareja. En sus palabras, destacó que el fallecimiento ocurrió mientras él realizaba una de las actividades que más disfrutaba.