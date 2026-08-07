Jefferson Farfán fue visto con la hermana de Darinka Ramírez y una frase sobre el exfutbolista causa revuelo: “Él tiene sus…”

Las fotos de Jefferson Farfán causaron reacciones y obligaron a Darinka Ramírez a explicar la situación .

Jefferson Farfán es visto junto a la hermana de Darinka en Centro Comercial El Polo. | Composición Wapa

Jefferson Farfán es visto junto a la hermana de Darinka en Centro Comercial El Polo. | Composición Wapa

En las plataformas sociales, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se convirtieron en tema de debate tras la difusión de unas fotografías que hicieron creer a muchos que habían sido vistos juntos. Estas imágenes que también incluían a Luana, la hija que comparten, fueron compartidas, provocando rumores sobre una posible reconciliación.

No obstante, la realidad fue distinta. Debido al impacto que causaron las instantáneas, 'Samu' Suárez, del canal Instarandula, contactó a la influencer para aclarar la situación. Para sorpresa del periodista, Darinka desmintió que la mujer en las fotos fuera ella y señaló que era su hermana.

¿Qué pasa con Xiomy Kanashiro? Jefferson Farfán captado con la hermana de Darinka Ramírez

Mientras Jefferson Farfán fue visto junto a la hermana de Darinka Ramírez, Xiomy Kanashiro, pareja del presentador de 'Enfocados', estaba ocupada con sus obligaciones laborales. Actualmente, participa en 'América hoy' y también realiza presentaciones en 'La casa de la comedia', como muestra en sus historias de Instagram.

Las fotografías del exjugador con la hermana de la madre de su hija fueron tomadas durante sus visitas programadas según una orden judicial. Darinka explicó que su hija siempre está acompañada y que, en esta ocasión, fue su hermana quien estuvo con la pequeña.

"Era mi hermana. Mi hija siempre va acompañada. Sí, vi tus historias (Instagram) donde suponen que era yo, jajaja. Él (Farfán) tiene sus visitas estipuladas por el juez", comunicó la influencer en respuesta a la consulta de Samu Suárez.