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Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos

La organización de Lima 2027 ha iniciado el registro para el Programa de Voluntariado. Descubre quiénes pueden aplicar, los beneficios y hasta cuándo puedes participar.

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    Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos
    Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario?
    Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos

    La posibilidad de ser parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ahora es tangible para muchos en Perú. Se ha inaugurado formalmente la inscripción para el Programa de Voluntariado, un proyecto que permitirá a los participantes apoyar en la gestión de este destacado evento deportivo continental, ofreciendo una experiencia singular al lado de atletas y delegaciones de todo el mundo.

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    La organización subraya que el voluntariado aporta no solo beneficios tangibles, sino también la oportunidad de ser parte de una comunidad global. Foto: Difusión.
    La organización subraya que el voluntariado aporta no solo beneficios tangibles, sino también la oportunidad de ser parte de una comunidad global. Foto: Difusión.

    ¿Qué ventajas trae ser voluntario en Lima 2027?

    Durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los voluntarios desempeñarán funciones esenciales, ofreciendo asistencia en lugares deportivos, áreas dedicadas a las delegaciones, zonas de prensa y espacios para el público.

    Los beneficios destacados incluyen:

    • Certificación doble por los entrenamientos y la colaboración.
    • Uniforme oficial del voluntariado.
    • Seguro frente a accidentes.
    • Comida durante las jornadas.
    • Transporte hacia los recintos deportivos.
    • Acceso a cursos para el desarrollo de habilidades personales y profesionales.
    • Experiencia internacional y oportunidad para ampliar la red de contactos.
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    ¿Cómo unirse al Voluntariado Lima 2027?

    Ya se pueden realizar las inscripciones a través de la plataforma oficial de Lima 2027, y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

    Requisitos para postular:

    • Ser mayor de 18 años (sin límite de edad superior).
    • Completar el proceso de inscripción y presentar los documentos necesarios.
    • Asistir al programa de capacitación.
    • Estar disponible y comprometido durante el desarrollo de los Juegos, que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 2027.

    La organización ha recalcado que este voluntariado permitirá a los participantes ser parte de un acontecimiento histórico para el país, contribuyendo al éxito del evento y mostrando la tradicional hospitalidad peruana a miles de visitantes del continente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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