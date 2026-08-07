Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos

Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos PanamericanosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La posibilidad de ser parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ahora es tangible para muchos en Perú. Se ha inaugurado formalmente la inscripción para el Programa de Voluntariado, un proyecto que permitirá a los participantes apoyar en la gestión de este destacado evento deportivo continental, ofreciendo una experiencia singular al lado de atletas y delegaciones de todo el mundo.
LEE MÁS: Bachiller en psicología niega haber agredido a menor con autismo y afirma que actuó en defensa propia
¿Qué ventajas trae ser voluntario en Lima 2027?
Durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los voluntarios desempeñarán funciones esenciales, ofreciendo asistencia en lugares deportivos, áreas dedicadas a las delegaciones, zonas de prensa y espacios para el público.
Los beneficios destacados incluyen:
- Certificación doble por los entrenamientos y la colaboración.
- Uniforme oficial del voluntariado.
- Seguro frente a accidentes.
- Comida durante las jornadas.
- Transporte hacia los recintos deportivos.
- Acceso a cursos para el desarrollo de habilidades personales y profesionales.
- Experiencia internacional y oportunidad para ampliar la red de contactos.
NO TE PIERDAS: Ministerio de la Mujer se pronuncia tras la denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz
¿Cómo unirse al Voluntariado Lima 2027?
Ya se pueden realizar las inscripciones a través de la plataforma oficial de Lima 2027, y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.
Requisitos para postular:
- Ser mayor de 18 años (sin límite de edad superior).
- Completar el proceso de inscripción y presentar los documentos necesarios.
- Asistir al programa de capacitación.
- Estar disponible y comprometido durante el desarrollo de los Juegos, que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 2027.
La organización ha recalcado que este voluntariado permitirá a los participantes ser parte de un acontecimiento histórico para el país, contribuyendo al éxito del evento y mostrando la tradicional hospitalidad peruana a miles de visitantes del continente.