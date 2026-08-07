Voluntariado Lima 2027:¿Cómo ser voluntario? Estos son los requisitos y pasos para postular a los Juegos Panamericanos

La organización de Lima 2027 ha iniciado el registro para el Programa de Voluntariado . Descubre quiénes pueden aplicar, los beneficios y hasta cuándo puedes participar.

La posibilidad de ser parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 ahora es tangible para muchos en Perú. Se ha inaugurado formalmente la inscripción para el Programa de Voluntariado, un proyecto que permitirá a los participantes apoyar en la gestión de este destacado evento deportivo continental, ofreciendo una experiencia singular al lado de atletas y delegaciones de todo el mundo.

La organización subraya que el voluntariado aporta no solo beneficios tangibles, sino también la oportunidad de ser parte de una comunidad global. Foto: Difusión.

¿Qué ventajas trae ser voluntario en Lima 2027?

Durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los voluntarios desempeñarán funciones esenciales, ofreciendo asistencia en lugares deportivos, áreas dedicadas a las delegaciones, zonas de prensa y espacios para el público.

Los beneficios destacados incluyen:

Certificación doble por los entrenamientos y la colaboración.

Uniforme oficial del voluntariado.

Seguro frente a accidentes.

Comida durante las jornadas.

Transporte hacia los recintos deportivos.

Acceso a cursos para el desarrollo de habilidades personales y profesionales.

Experiencia internacional y oportunidad para ampliar la red de contactos.

¿Cómo unirse al Voluntariado Lima 2027?

Ya se pueden realizar las inscripciones a través de la plataforma oficial de Lima 2027, y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

Requisitos para postular:

Ser mayor de 18 años (sin límite de edad superior).

(sin límite de edad superior). Completar el proceso de inscripción y presentar los documentos necesarios.

Asistir al programa de capacitación.

Estar disponible y comprometido durante el desarrollo de los Juegos, que tendrán lugar entre el 23 de julio y el 29 de agosto de 2027.