El Ministerio de la Mujer se pronunció tras la denuncia de Naldy Saldaña y confirmó que la cantante recibirá atención psicológica, social y legal. Además, pidió que las autoridades actúen con celeridad frente al caso.

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras la denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz | Composición Wapa

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras la denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz | Composición Wapa

El caso que involucra a la cantante Naldy Saldaña continúa generando repercusiones. Luego de que se difundieran imágenes en las que la artista aparece siendo víctima de presuntos tocamientos indebidos y acoso por parte de César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta La Bella Luz, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento oficial.

A través de un comunicado, la entidad expresó su rechazo frente a este tipo de hechos y anunció que activará los mecanismos de atención para brindar asistencia a la intérprete.

MIMP brindará atención psicológica, social y legal a Naldy Saldaña

En su pronunciamiento, el ministerio reiteró su posición frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y recordó que estos actos no deben ser tolerados en ningún espacio, incluido el ámbito laboral.

"Rechaza la violencia sexual contra las mujeres en todo ámbito, incluido el laboral".

Ministerio de la Mujer compartió su comunicado a través de su cuenta de X sobre el tema.

Asimismo, informó que Naldy Saldaña será incorporada a los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan, donde recibirá acompañamiento especializado.

Según precisó la institución, la artista contará con atención psicológica, orientación social y asesoría legal como parte del seguimiento al caso y las acciones destinadas a garantizar su protección.

Exigen acciones rápidas y protocolos contra el hostigamiento

El MIMP también hizo un llamado al sector artístico y del entretenimiento para reforzar las medidas de prevención frente a situaciones de violencia y abuso de poder dentro de los espacios de trabajo.

La entidad exhortó a las empresas y organizaciones vinculadas al espectáculo a implementar protocolos que permitan prevenir y atender este tipo de situaciones, con el objetivo de proteger a quienes forman parte de la industria.

Además, pidió que las autoridades competentes actúen con prontitud frente a la denuncia.

"Exhortamos a las instancias de justicia a actuar con celeridad", puntualizó la entidad.