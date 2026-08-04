Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

Jaime Bayly finalmente explicó el distanciamiento con sus hijas, y el papel clave de Silvia Nuñez en su decisión de expulsarlas, junto a su exesposa, del departamento. ¿Qué medida adoptaron contra él?

Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento

Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento

Jaime Bayly, en una entrevista, mencionó que sus hijas son más felices lejos de él y finalmente reveló las causas del distanciamiento, relacionadas con Silvia Núñez, su pareja desde hace 15 años. En su última columna, Bayly confesó haber tomado la decisión de expulsar a sus hijas de su departamento debido a su actual relación.

Jaime Bayly expulsó a sus hijas y ellas tomaron medida radical

En una reciente visita a Perú, Jaime Bayly expresó su frustración por su regreso, pues le recordó el motivo del distanciamiento con sus hijas mayores.

Según el escritor, sus hijas mayores viven más felices alejadas y, desde su matrimonio con Sandra Masías Guislain, adquirió un departamento entonces puesto a su nombre por consejo legal. Su exmujer y sus hijas lo decoraron y fue su hogar por años.

Jaime Bayly botó a sus dos hijas de su departamento por Silvia Núñez y ellas tomaron drástica medida con él

“Compré esa propiedad hace veinte años para que mis hijas tuvieran un hogar allí, viajaba frecuentemente a verlas. Mi exesposa me convenció de adquirir un apartamento y cediendo por culpa, también inscribí la planta superior a mi nombre”, compartió con El Comercio.

El panorama cambió tras conocer a Silvia Núñez, a quien llama 'su amante'. La madre de sus hijas prohibió su entrada al lugar, causando el enfado de Bayly, quien decidió expulsarlas.

“Dos años después, me casé con la mujer que es ahora mi esposa. Mi exesposa, tomada por los celos, prohibió a mi amante en nuestro apartamento. Insistí en que se marcharan del piso, registrado a mi nombre, y aunque les di dinero para alquilar otro lugar, no lo agradecieron”, continuó.

Este comportamiento lo distanció de lo que más amaba, ya que su exmujer puso a sus hijas en su contra, y dejaron de hablarle por cuatro años, un error que él describe como el mayor de su vida.

“Me enemistaron con mis hijas. No debí expulsarlas de un apartamento que les di. Uno de mis mayores errores. Ahora, está vacío y me resulta un símbolo de promesas rotas”, concluyó. Ambas hijas residen en el extranjero con escaso contacto con su padre.