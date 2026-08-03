Integrantes de Papillón NO CALLAN MÁS tras las acusaciones de acoso y hostigamiento de Mafer Portugal

La polémica surgió luego de que Mafer Portugal anunciara su salida de Papillón y denunciara públicamente haber sido víctima de presunto acoso y hostigamiento por parte de algunas integrantes de la agrupación y de sus familiares. Frente a estas acusaciones, sus excompañeras decidieron responder mediante una transmisión en vivo en TikTok, donde rechazaron su versión de los hechos.

Durante el directo, una de las vocalistas afirmó que la situación ocurrió de manera distinta a como la relató Portugal e incluso aseguró que ella también resultó afectada. “Todo tiene límites. Las cosas fueron totalmente al revés. Yo fui una de las personas afectadas en su momento. Que no haya salido a hablar no significa que no quiera defenderme, simplemente no me gustan los escándalos”, señaló.

Asimismo, advirtió que si los familiares de la exintegrante continuaban interviniendo en la polémica, su propia familia también respondería. “Si su familia se mete, también va a haber familia que se va a meter. No hagas lo que no quieres que te hagan”, manifestó.

Por su parte, Fiorella Caballero también tomó la palabra para negar las acusaciones de hostigamiento. La cantante consideró que la diferencia de edad entre ambas hacía poco creíble esa versión. “Dicen que mi familia y yo la hostigamos, pero ¿qué poder puedo tener sobre ella si me lleva casi siete u ocho años y yo soy la menor de la orquesta?”, comentó.

Caballero también habló sobre la convivencia dentro del grupo y reconoció que las nuevas integrantes suelen atravesar un periodo de adaptación. “Como en cualquier trabajo, al inicio hay que pagar un derecho de piso, pero es parte del proceso”, indicó, aclarando que no se refería a ninguna persona en particular.