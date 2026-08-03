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¡PADRES INDIGNADOS! Melissa Paredes acusa que los niños de su academia fueron EXCLUIDOS del show de Lara Campos: “Rompen sus sueños”

Melissa Paredes se mostró decepcionada por la cancelación de la presentación de Noah y niños de su academia de baile en el evento de Lara Campos a último minuto.

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    ¡PADRES INDIGNADOS! Melissa Paredes acusa que los niños de su academia fueron EXCLUIDOS del show de Lara Campos: “Rompen sus sueños”
    Melissa Paredes hace TREMENDA DENUNCIA hacia show Lara Campos por cancelar participación de todos los niños de sy academia. | Composición Wapa
    ¡PADRES INDIGNADOS! Melissa Paredes acusa que los niños de su academia fueron EXCLUIDOS del show de Lara Campos: “Rompen sus sueños”

    El espectáculo de Lara Campos ha generado controversia. La famosa cantante mexicana ha sido centro de atención no solo por cancelar inesperadamente su presentación en el Jockey Plaza, dejando sin expectativas a numerosos niños que deseaban conocerla, sino porque Melissa Paredes presentó una queja apoyando a Noah, la influencer más joven del Perú, y los niños de su escuela de baile que debían actuar como teloneros en el Arena 1.

    Melissa Paredes denuncia exclusión de niños de su academia a último momento

    El evento de Lara Campos ha sido objeto de críticas tras la cancelación de su acto en el Jockey Plaza, lo que provocó que muchos padres acusaran a los organizadores de fraude.

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    Aun así, lo resaltante ocurrió el 2 de agosto en su actuación en el Arena 1, cuando Melissa Paredes y Anthony Aranda hicieron una firme denuncia contra la artista. La había invitado meses atrás a Noah, la joven influencer peruana, como telonera para una canción infantil junto con niños de la academia de baile UMove Dance Studio.

    La esposa de Anthony Aranda publicó en redes el comunicado de Noah, quien compartió su tristeza tras ser cancelada el mismo día, aunque el evento principal se realizaría. La presentadora de televisión lamentó que la joven haya sido excluida de su debut como cantante y destacó que muchos bailarines también esperaban ansiosos su participación.

    Melisssa Paredes denuncia que Lara Campos dejó fuera a todos los niños de su academia a último minuto
    Melisssa Paredes denuncia que Lara Campos dejó fuera a todos los niños de su academia a último minuto

    Comentó: "Qué tristeza, tanto esfuerzo y dedicación al preparar tu hermosa canción. Y que te cancelen por razones fuera de tu control, siendo una niña tan encantadora y con tanta ilusión como tu equipo de baile de UMOVE que también estaba emocionado", inició diciendo.

    Melisssa Paredes denuncia que Lara Campos dejó fuera a todos los niños de su academia a último minuto
    Melisssa Paredes denuncia que Lara Campos dejó fuera a todos los niños de su academia a último minuto

    Luego, criticó a los organizadores por afectar las expectativas de todos los niños que iban a actuar con Noah, quienes ya estaban listos y preparados para el espectáculo. Incluso, la noche previa, participaron en el ensayo general y no fueron informados de ningún problema hasta pocas horas antes del evento.

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    "Noah, tan hermosa, con tanto tiempo de preparación y entusiasmo para tu aparición este sábado como telonera en el Concierto de Lara Campos. Qué decepción que rompan la esperanza de tantos niños que se habían preparado con gran entusiasmo para este evento", añadió. A pesar del respaldo y las quejas de los seguidores de Noah, el show se realizó solo con la artista principal.

    Show de Lara Campos en Perú.
    Show de Lara Campos en Perú.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡PADRES INDIGNADOS! Melissa Paredes acusa que los niños de su academia fueron EXCLUIDOS del show de Lara Campos: “Rompen sus sueños”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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