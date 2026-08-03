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¡LAS REDES ESTALLAN! Magaly sorprende con publicación después de que Jefferson Farfán confirmara el pago de la reparación civil

Magaly Medina reapareció desde Ibiza con un llamativo mensaje tras conocerse que pagó la reparación civil a Jefferson Farfán. La conductora continúa disfrutando de sus vacaciones mientras crecen las reacciones en redes.

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    Magaly Medina no se quedó callada. | Composición Wapa
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    Mientras continúa recorriendo Europa, Magaly Medina volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación en redes sociales. La conductora de ATV compartió un video desde Ibiza en medio de la controversia que aún rodea el proceso judicial que mantuvo con Jefferson Farfán, quien recientemente confirmó haber recibido el íntegro de la reparación civil ordenada por la justicia.

    Aunque la periodista evitó pronunciarse sobre el tema de manera directa, el momento en que difundió su publicación generó todo tipo de interpretaciones entre los usuarios.

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    LEE MÁS: Los tres grandes juicios que perdió Magaly Medina y las millonarias reparaciones que debió pagar

    Magaly Medina disfruta de sus vacaciones y sorprende con publicación

    A través de su cuenta de TikTok, la popular 'Urraca' mostró parte de su estadía en una discoteca de Ibiza, donde aparece bailando y disfrutando de la noche junto a otras personas.

    El video estuvo acompañado de un breve mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En MODO VACACIONES, ¡Favor de no molestar!.

    Si bien la conductora no hizo referencia al conflicto con Jefferson Farfán, la publicación coincidió con las recientes declaraciones del exfutbolista sobre el pago de la reparación civil, motivo por el cual muchos usuarios interpretaron la frase como una posible respuesta indirecta.

    Jefferson Farfán confirmó que recibió el pago completo

    Horas antes de la publicación de Magaly Medina, Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para informar que la conductora ya había cumplido con el pago de los S/ 350 mil fijados como reparación civil en el proceso por violación a la intimidad agravada.

    El exseleccionado nacional anunció la noticia mediante una historia de Instagram y aprovechó para enviarle un mensaje con tono irónico. “Buenos días, mi tía 8.30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”.

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    La suma corresponde a la reparación civil establecida por el Poder Judicial tras el proceso legal que ambos protagonizaron durante los últimos años.

    Hasta el momento, Magaly Medina no ha emitido un pronunciamiento sobre las declaraciones de Farfán y continúa compartiendo imágenes de sus vacaciones en Europa, manteniéndose alejada de la polémica pública.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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