Novia joven de Melcochita SE SINCERA y toma firme DECISIÓN sobre su futuro juntos: "Siendo conscientes y viendo la edad que él tiene"

En una reciente entrevista, Heydi Amado se sinceró sobre su relación con Melcochita , explicó por qué no planean tener hijos y dejó clara su postura frente a las críticas por la diferencia de edad.

Heydi Amado se sincera sobre su futuro con Melcochita | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Heydi Amado se sincera sobre su futuro con Melcochita | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

La relación entre Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, y Heydi Amado continúa generando comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos. Pese a las críticas que han recibido desde que oficializaron su romance, la pareja asegura que vive una etapa estable y llena de complicidad. En una reciente entrevista televisiva, la joven sorprendió al sincerarse sobre los planes que tiene junto al reconocido humorista, dejando en claro la decisión que ambos tomaron respecto a formar una familia.

¿Qué decisión tomó Heydi Amado sobre su futuro con Melcochita?

Melcochita y Heydi Amado fueron invitados al programa ‘El Reventonazo de la Chola’, donde hablaron abiertamente sobre cómo marcha su relación y los proyectos que comparten. Durante la conversación, uno de los temas que despertó mayor interés fue la posibilidad de convertirse en padres.

Ante la consulta sobre un eventual embarazo, la joven explicó que ambos han dialogado sobre esa posibilidad y llegaron a una decisión basada en la responsabilidad y en la etapa de vida que atraviesan como pareja.

"Siendo conscientes y viendo la edad que él tiene, también es cosa de mucha responsabilidad, así que, por el momento, como estamos, estamos súper bien", respondió dejando en claro que no piensa por los momentos agregar un miembro más a la familia.

Además de referirse a este tema, Heydi Amado aprovechó el espacio para expresar el profundo cariño que siente por el cómico peruano. Según contó, la convivencia ha fortalecido aún más su vínculo y destacó que el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales para mantener su relación.

"La verdad es que estoy muy enamorada de él. Es una persona que me acompaña, nos acompañamos, pasamos momentos muy bonitos juntos. Siempre hay mucho respeto y comunicación. Yo siempre me preocupo por él, por lo que necesita, y es algo muy bonito lo que estamos viviendo ahorita", dijo muy emocionada.

¿Qué respondió Heydi Amado a las críticas por su diferencia de edad con Melcochita?

Desde que hicieron pública su historia de amor, Melcochita y Heydi Amado han sido blanco de numerosos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios cuestionan la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, la pareja sostiene que esas opiniones nunca han influido en la estabilidad de su romance.

Durante la entrevista, Heydi reconoció que desde un inicio sabía que su relación generaría diversas reacciones. No obstante, aseguró que decidió no dar importancia a los comentarios negativos y concentrarse únicamente en el bienestar que comparte con el artista.