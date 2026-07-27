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Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance con su novio tras presentarlo ante los medios: "Empezamos nuestra..."

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida sentimental durante una reciente entrevista.

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    Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance con su novio tras presentarlo ante los medios: "Empezamos nuestra..."
    Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance
    Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance con su novio tras presentarlo ante los medios: "Empezamos nuestra..."

    Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, habló por primera vez públicamente sobre su relación con Adrián Harboe durante una entrevista en el pódcast de su amiga Gaela Barraza. La joven se mostró ilusionada al compartir detalles de esta etapa personal y confirmó que mantiene una relación desde hace nueve meses.

    Todo surgió cuando Gaela le preguntó en tono de broma por el dueño de su corazón. “Cuéntanos cómo va el corazoncito, quién es el dueño, cuéntanos cómo se llama, cuántos años tiene, número de DNI, RUC, talla de zapato, todo”, comentó entre risas.

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    Sin ocultar su emoción, Kyara respondió: “Se llama Adrián Harboe, llevamos nueve meses saliendo y empezamos nuestra cuenta de Tiktok llamada KyariBlogs, pero no estamos publicando mucho porque no es profesional, pero de vez en cuando publicamos y nos está yendo súper bien”.

    La hija de la lideresa de Fuerza Popular también dedicó unas breves palabras a su pareja y, con una sonrisa, expresó: “Es súper lindo”, dejando ver el buen momento que atraviesa en el plano sentimental.

    Gaela Barraza contó cómo descubrió el romance

    Durante la conversación, Gaela Barraza reveló que se enteró de la relación de Kyara gracias a su madre, quien la vio acompañada de Adrián en una reunión.

    Yo me enteré de la existencia de este jovencito por mi mamá, ni siquiera por Kyara. Mi mamá fue a una reunión y de la nada me manda una foto y me pregunta si es Kyara. Me dijo que estaba con un chiquillo, con su enamorado. Luego le escribí: ‘Te observo’”, relató.

    Finalmente, Gaela aseguró que se alegra por la felicidad de su amiga. “Yo estoy súper feliz”, comentó, destacando la cercana amistad que ambas mantienen.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance con su novio tras presentarlo ante los medios: "Empezamos nuestra..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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