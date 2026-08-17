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¡TENSIÓN EN VES! Alcalde es retirado entre GOLPES Y GRITOS por vecinos afectados por INUNDACIONES

El alcalde Guido Íñigo enfrentó la furia de los vecinos, quienes criticaron su llegada después de la visita de Keiko Fujimori.

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    El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, fue agredido y retirado por vecinos molestos ante su llegada tardía a la zona afectada por una emergencia. | Melissa Landa | La República.
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    El alcalde Guido Íñigo Peralta de Villa El Salvador fue expulsado de una zona impactada por las lluvias. Los vecinos, enojados, lo retiraron con gritos y forcejeos. Llegó alrededor de las 9.00 a. m., tras la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Los residentes le reprocharon su tardanza en la atención de la emergencia, lo que desembocó en momentos de alta tensión.

    Íñigo Peralta afirmó que la Municipalidad está trabajando desde el domingo para afrontar la crisis con maquinaria municipal. “Desde el último domingo estamos movilizados”, declaró ante la prensa. El altercado subrayó el malestar entre los residentes, mientras continúan los esfuerzos para descontaminar las áreas inundadas y ayudar a las familias.

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    Presencia de Fujimori en el área

    La presidenta Keiko Fujimori visitó la zona y anunció el estado de emergencia para las áreas golpeadas por las lluvias, esperado para la noche del lunes. Durante su recorrido, evaluó las zonas de Villa El Salvador más golpeadas y coordinó medidas preventivas.

    “He conversado con el primer ministro. Será necesario declarar en emergencia los distritos afectados. Los documentos ya están en trámite, y esta noche se activará el estado de emergencia”, comunicó a los medios de comunicación.

    Declaratoria de emergencia en Villa El Salvador

    Debido a las fuertes lluvias que han azotado Lima Sur, Villa El Salvador será declarada en emergencia. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, realizó el anuncio mientras inspeccionaba las áreas dañadas.

    El ministro explicó que la declaratoria se convertirá en oficial en breve y persistirá hasta fines de 2026. Buscan así acelerar los trabajos necesarios para reparar el sistema de alcantarillado y disminuir el riesgo de futuras inundaciones.

    La emergencia afecta principalmente al sector 1, grupo 1, donde el agua y las aguas residuales han invadido las viviendas. Las autoridades han censado a 143 familias damnificadas, quienes recibirán apoyo mientras se avanza en el rescate de la zona.

    Arnillas mencionó que algunas familias serán albergadas temporalmente en hoteles hasta que se completen las obras de recuperación. Además, destacó que el seguro de Sedapal cubrirá a los damnificados por los daños en sus propiedades.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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