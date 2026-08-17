Bus queda atrapado en bypass de Pachacútec: vehículo lleva más de 12 horas sumergido en VMT.

Después de una intensa llovizna en Lima Sur , un autobús de la línea G continúa sumergido en Villa María del Triunfo debido a la acumulación de agua.

Un autobús de la línea G del transporte público se mantiene atrapado en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, más de 12 horas después de quedar inmovilizado por la acumulación de agua generada por las fuertes lluvias en Lima Sur. El vehículo está casi completamente bajo el agua y hasta la mañana del lunes 17 de agosto no se había podido retirar.

El aniego comenzó alrededor de las 6.00 p. m. del domingo. El autobús, que cubre la ruta de Santiago de Surco a Pachacámac, se adentró en el bypass cuando el nivel del agua era más bajo; sin embargo, debido al desnivel de la vía, quedó atrapado. Otros dos vehículos también resultaron afectados en el lugar.

Los pasajeros fueron evacuados con la ayuda de bomberos, incluyendo a un menor que estaba en una miniván atrapada. El autobús seguía en el lugar durante las primeras horas del lunes, mientras se priorizaba el retiro del agua acumulada.

Según un informe de Latina Noticias, una cisterna comenzó operaciones desde medianoche. A pesar de varias horas de trabajo, solo se ha disminuido el nivel del agua en unos 20 centímetros, que supera los tres metros en algunas partes.

La situación ha restringido el tránsito por el bypass y complicado el tráfico entre Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las autoridades piden a los conductores evitar la zona para no quedar varados o dañar sus vehículos.

Un punto propenso a inundaciones

El aniego pone de nuevo en evidencia los problemas de drenaje en esta área de Lima Sur. Vecinos han señalado que el bypass de la avenida Pachacútec generalmente se inunda durante lluvias, dificultando el tránsito y generando riesgos.

Además de la acumulación de agua de lluvia, se reporta el colapso de sistemas de alcantarillado en distintas áreas del sur de la capital, lo que plantea un riesgo sanitario si el agua permanece estancada.

La emergencia coincide con informes de aniegos en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las recientes precipitaciones.

Suspensión de clases presenciales en Lima Sur

Frente a las dificultades generadas por el clima y el desplazamiento, el Ministerio de Educación dispuso que el lunes 17 de agosto las clases se realizarían de manera virtual en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Esta medida busca proteger a estudiantes y docentes del riesgo asociado a los aniegos. Por ahora, esta disposición es solo para la jornada, mientras las autoridades monitorean la situación.

Adicionalmente, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, ha anunciado que Villa El Salvador será declarado en emergencia por las inundaciones y el colapso del sistema de alcantarillado. El gobierno coordina acciones con Sedapal para mitigar el impacto de futuras lluvias.