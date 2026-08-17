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¡ATENCIÓN, padres! SUSPENDEN CLASES presenciales este lunes en estos colegios por INTENSAS LLUVIAS

Colegios de Lima Sur afectados por las lluvias seguirán con educación virtual mientras se evalúan las condiciones.

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    ¡ATENCIÓN, padres! SUSPENDEN CLASES presenciales este lunes en estos colegios por INTENSAS LLUVIAS
    La DRELM suspende clases presenciales en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores el 17 de agosto por intensas lluvias.
    ¡ATENCIÓN, padres! SUSPENDEN CLASES presenciales este lunes en estos colegios por INTENSAS LLUVIAS

    La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ordenó que los colegios en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores no realicen actividades presenciales este lunes 17 de agosto, debido a las fuertes lluvias recientes.

    El anuncio se realizó el domingo 16 de agosto por la noche, con el objetivo de salvaguardar a estudiantes, docentes y personal ante problemas como el exceso de agua, inconvenientes de movilidad y desagües desbordados en áreas de Lima Sur.

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    PUEDES VER: ANUNCIO | Cortes de luz en Lima: Estos son los distritos que se quedarán sin el servicio este lunes 17 de agosto hasta por 10 horas

    Según el Comunicado N.° 05-2026-DRELM, las clases continuarán en modalidad virtual, evitando así una suspensión total. Los estudiantes deberán seguir las pautas y horarios de sus respectivos centros educativos.

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    ¿Dónde se han suspendido las clases presenciales?

    La medida afecta solo a colegios en las áreas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, sin que todas las escuelas de Lima Metropolitana estén incluidas en la suspensión.

    La DRELM indicó que la decisión se basa en criterios preventivos debido a las condiciones en Lima Sur y los riesgos asociados con el traslado de la comunidad escolar.

    Las familias deben estar atentas a los avisos oficiales para saber sobre los horarios y actividades durante el periodo virtual.

    Sistema de alerta por lluvias activado por DRELM

    La DRELM y UGEL han implementado sistemas de alerta por las afectaciones de las lluvias. Durante un recorrido en Villa María del Triunfo, el director regional de Educación, Cornelio González Torres, reportó problemas con desagües en varios puntos.

    Hemos activado el sistema de alerta de la DREL y de todas las UGEL en respuesta a las lluvias”, explicó el directivo.

    González Torres también mencionó el problema de los desagües colapsados en Villa María del Triunfo y partes de San Juan de Miraflores, afectando zonas cercanas a colegios.

    “Como se observa, los desagües colapsados están presentes en Villa María y San Juan de Miraflores”, concluyó.

    ¿Las clases seguirán virtualmente?

    Efectivamente. Durante este lunes 17 de agosto, las instituciones en las zonas afectadas realizarán sus actividades a través de educación virtual, sin necesidad de asistir presencialmente.

    La medida busca asegurar la continuidad educativa sin exponer a riesgos relacionados con el clima y la movilidad.

    ¿Se mantendrá la suspensión en los próximos días?

    La medida estará vigente solo este lunes 17 de agosto. La DRELM evaluará continuamente la situación y condiciones para posibles ajustes.

    Cualquier actualización será informada mediante los canales oficiales de la autoridad educativa y las instituciones.

    Las familias de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores deben revisar los comunicados de los colegios antes de realizar desplazamientos y estar atentas a cambios en la educación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN, padres! SUSPENDEN CLASES presenciales este lunes en estos colegios por INTENSAS LLUVIAS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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