¡CONMOCIÓN TOTAL! Fallece querida primera actriz de 'María la del Barrio'

Triste noticia para los fans de ' María, la del Barrio ': reconocida actriz murió y así reaccionaron sus compañeros.

La televisión mexicana está de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida actriz que formó parte de una de las telenovelas más recordadas de los años 90. La intérprete falleció el lunes 28 de septiembre, dejando una amplia trayectoria en la pantalla chica y una participación que muchos televidentes aún recuerdan. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó públicamente sus condolencias tras conocerse el fallecimiento de la artista. Su carrera estuvo ligada a exitosas producciones como 'María, la del Barrio' y 'Amanecer', donde compartió escenas con reconocidas figuras de la televisión mexicana y permaneció activa hasta sus últimos años.

¿De qué murió Concepción Márquez y en qué telenovelas participó?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó mediante sus plataformas oficiales el fallecimiento de Concepción Márquez, una intérprete con una amplia carrera dentro de la televisión mexicana. La actriz murió a los 82 años y la noticia provocó numerosas muestras de cariño entre quienes compartieron con ella a lo largo de su trayectoria.

La actriz Concepción Márquez falleció a los 82

Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en 'María, la del Barrio', telenovela estrenada en 1995 y protagonizada por Thalía. En aquella producción también coincidió con Carmen Salinas e Itatí Cantoral, figuras reconocidas de la televisión mexicana.

Dentro de la historia, Márquez interpretó a una de las vecinas relacionadas con Agripina, personaje que estuvo a cargo de Carmen Salinas. Su participación incluyó una escena relevante para el desarrollo de la trama, pues fue su personaje quien informó a los habitantes del vecindario que María se encontraba recluida después de haber sido señalada por la muerte de la madre de Soraya Montenegro.

La actriz continuó desarrollando su carrera durante los años posteriores y no se alejó de los escenarios pese al paso del tiempo. Su último trabajo de gran relevancia llegó con 'Amanecer', producción de Televisa Univision emitida en 2025.

En dicha telenovela, encabezada por Livia Brito y Fernando Colunga y bajo la producción de Juan Osorio, Márquez interpretó a Trinidad. Este papel le permitió reencontrarse con el público y trabajar nuevamente junto a reconocidas figuras de la televisión.

Actores y compañeros despiden a la recordada actriz

La noticia del fallecimiento de Concepción Márquez provocó numerosas reacciones entre actores, productores y profesionales que coincidieron con ella en diferentes proyectos. A través de las redes sociales, varios de sus compañeros recordaron su trayectoria artística y, especialmente, el trato cercano que mantenía con quienes la rodeaban.

Vanesa Restrepo, actriz colombiana que compartió elenco con Márquez en 'Amanecer', dedicó un emotivo mensaje a la intérprete a través de Instagram, donde destacó las enseñanzas y el vínculo que construyeron durante su trabajo juntas: "Conchita amada, qué alegres fueron los días contigo, qué enseñanzas de amor, vida y libertad me dejaste. Eres eterna, sanas almas. Te amo por siempre. Gracias infinitas por tu existencia", escribió la intérprete.

El exchico reality Nicola Porcella, quien también participó en 'Amanecer', se sumó a las despedidas y recordó a Márquez como una persona de la que recibió importantes consejos durante su experiencia profesional: "DEP maestra. Gracias por todos tus consejos".

Nicola Porcella se despidió de Concepción Márquez

Concepción Márquez deja una trayectoria construida a través de diferentes producciones televisivas y personajes que le permitieron ganarse el reconocimiento de los espectadores. Su estilo interpretativo y la naturalidad con la que asumía sus papeles hicieron que se convirtiera en un rostro familiar para varias generaciones.

Su participación en reconocidas historias de la televisión en español consolidó una carrera que se extendió durante décadas. Para sus compañeros, además de su trabajo frente a cámaras, quedará el recuerdo de una profesional que compartió su experiencia y acompañó a nuevas generaciones de actores.