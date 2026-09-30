¡PRESTA ATENCIÓN! Trabajadores independientes deberán aportar S/160 desde octubre para su PENSIÓN: ¿Desde cuándo y cómo hacerlo?

El aporte mínimo al Sistema Nacional de Pensiones subirá a S/160 desde octubre. Conoce cómo deberán pagar los trabajadores independientes y hasta cuándo podrán hacerlo.

¿Trabajas por tu cuenta? Desde octubre pagarás como mínimo S/160 para tu pensión | Composición Wapa - Andina

¿Trabajas por tu cuenta? Desde octubre pagarás como mínimo S/160 para tu pensión | Composición Wapa - Andina

Los trabajadores independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tendrán un nuevo monto mínimo de aporte desde octubre de 2026. La modificación está relacionada con el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), establecido oficialmente mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR. A partir del próximo mes, quienes realicen sus propios aportes deberán considerar S/160 como monto mínimo para continuar construyendo su futura pensión. Conoce cuándo corresponde realizar el pago, cuáles son los canales disponibles y qué beneficios pueden obtener los afiliados al SNP.

¿Por qué los trabajadores independientes deberán aportar S/160 desde octubre?

Desde el 1 de octubre, el aporte mínimo correspondiente al Sistema Nacional de Pensiones será de S/160, luego de la actualización de la remuneración mínima vital (RMV) dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR.

En el SNP, los afiliados deben destinar el 13% de su ingreso mensual declarado. Sin embargo, existe un monto mínimo establecido, ya que la remuneración considerada para calcular el aporte no puede encontrarse por debajo de la RMV vigente.

De acuerdo con la Oficina de Normalización Previsional (ONP), actualmente existen 22.239 trabajadores independientes afiliados que realizan directamente sus contribuciones al sistema con el objetivo de generar una futura pensión y acceder a un seguro de salud de por vida.

Las contribuciones también brindan cobertura ante determinadas situaciones inesperadas. Por ejemplo, si el afiliado sufre un accidente que le imposibilita continuar trabajando, puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, siempre que reúna los requisitos establecidos por el sistema.

Entre las condiciones se encuentra haber efectuado aportes durante al menos 12 meses dentro de los tres años anteriores al accidente. La cobertura puede mantenerse durante el periodo de recuperación o de manera vitalicia, dependiendo del caso y del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Asimismo, si el afiliado fallece, sus familiares pueden acceder a las prestaciones económicas que correspondan, entre ellas las pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

¿Cuándo y cómo pueden pagar los trabajadores independientes su aporte?

El pago de los aportes al SNP tiene como fecha límite el último día del mes posterior al periodo que se está declarando. Por ello, el aporte correspondiente a octubre de 2026, cuyo monto mínimo será de S/160, podrá ser cancelado hasta el 30 de noviembre.

La ONP dispone de diferentes alternativas para que los trabajadores independientes puedan efectuar sus pagos. Entre las opciones digitales, disponibles durante las 24 horas, se encuentran la billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

También es posible realizar el pago mediante la plataforma de operaciones en línea de la Sunat, sin necesidad de contar con una clave SOL.

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, existe la posibilidad de acudir a los agentes Interbank. En este caso, se debe proporcionar el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto correspondiente.

Otra alternativa presencial son las ventanillas del Banco de la Nación. Para efectuar el pago, el afiliado deberá indicar su número de documento de identidad, el periodo que desea cancelar y el monto correspondiente.