El exchico reality falleció meses después de la muerte de su padre y una supuesta causa de su deceso comenzó a difundirse, pero aún no existe confirmación oficial.

La noticia del fallecimiento de un conocido exchico reality generó conmoción este 30 de septiembre de 2026. La información comenzó a difundirse durante las últimas horas y rápidamente provocó diversas reacciones. El exintegrante de un famoso reality también desarrolló actividades en diferentes ámbitos a lo largo de su vida. Su muerte ocurre pocos meses después de que su padre también perdiera la vida.

¿De qué murió el exchico reality y qué se sabe de su fallecimiento?

El fallecido fue Jorge Kahwagi Macari, empresario y figura pública de México que incursionó en diferentes áreas profesionales. Además de participar en el conocido reality 'Big Brother’, tuvo una carrera vinculada con la política, los medios de comunicación y el deporte.

Jorge Kahwagi falleció a los 58 años

Kahwagi ocupó un cargo como diputado federal y también estuvo al frente de una organización política. Paralelamente, desarrolló actividades empresariales relacionadas con los medios y llegó a desempeñarse como boxeador profesional, faceta que contribuyó a incrementar su exposición pública.

Tras conocerse su fallecimiento, comenzaron a aparecer mensajes de pesar de personas que tuvieron algún vínculo con él a lo largo de sus diferentes etapas profesionales y públicas. Respecto a la causa de su muerte, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer qué provocó su deceso. Durante el programa ‘Sale el Sol’ se mencionó que el empresario habría sufrido un supuesto derrame cerebral; sin embargo, esta versión todavía no ha sido corroborada oficialmente.

Hasta ahora tampoco se han difundido detalles que indiquen que Kahwagi atravesara alguna enfermedad específica, estuviera internado en un centro médico o recibiera tratamiento por alguna condición al momento de su fallecimiento.

Por esta razón, cualquier información relacionada con una posible causa de muerte debe considerarse preliminar hasta que sus familiares, representantes o alguna fuente oficial proporcionen mayores detalles.

El fallecimiento del empresario se produce pocos meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine. El progenitor del exchico reality murió el 23 de marzo de 2026, a los 85 años. En aquella oportunidad tampoco trascendieron públicamente las circunstancias que provocaron su deceso.

Hasta el momento, los datos confirmados sobre la muerte de Jorge Kahwagi están relacionados con su fallecimiento y las reacciones que surgieron luego de que la noticia comenzara a difundirse.

¿Qué problemas de salud había enfrentado el exchico reality?

A lo largo de los años, Jorge Kahwagi Macari atravesó algunos episodios relacionados con su salud. Uno de los más conocidos ocurrió en abril de 2019, cuando tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a una complicación asociada con una úlcera.

En aquella ocasión, el propio Kahwagi explicó que la lesión había llegado a reventarse y posteriormente comunicó que se encontraba en proceso de recuperación, además de agradecer las muestras de preocupación que recibió.

Asimismo, diferentes reportes periodísticos señalaron que el empresario había enfrentado problemas vinculados con una infección bacteriana durante años. Según esas versiones, dicha situación habría tenido repercusiones en su estado de salud y estaría relacionada con importantes variaciones en su peso.

En marzo de 2026, Infobae volvió a abordar los antecedentes médicos del empresario y recordó que el episodio registrado en 2019 estuvo relacionado con una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana que habría requerido un tratamiento prolongado.