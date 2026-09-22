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Magaly Medina lanza fuerte declaración tras el crimen de la periodista ‘La China Polo’: "Insinúan que soy la culpable"

En su programa, Magaly Medina rechazó firmemente el periodismo de La China Polo y destacó las diferencias entre ellas. A pesar del fallecimiento de la periodista, Medina aseguró que continuará con sus críticas.

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    Magaly Medina lanza fuerte declaración tras el crimen de la periodista ‘La China Polo’: "Insinúan que soy la culpable"
    Magaly Medina rechazó todas las acusaciones que le lanzó la fallecida periodista. | Composición Wapa
    Magaly Medina lanza fuerte declaración tras el crimen de la periodista ‘La China Polo’: "Insinúan que soy la culpable"

    Magaly Medina abordó el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida mediáticamente como 'La China Polo', negando rotundamente las versiones que la vinculan con el crimen. La presentadora de 'Magaly TV, la firme' señaló que algunos han intentado asociarla injustamente con la muerte de la comunicadora.

    Asimismo, criticó públicamente el tipo de periodismo que realizaba La China Polo, recordando que en el pasado esta había investigado tanto a ella como a su esposo. Aunque subrayó sus diferencias, Medina enfatizó que nadie debería ser asesinado por sus ideas y pidió que las autoridades encuentren a los culpables.

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    Magaly Medina enfrenta acusaciones sobre su supuesto vínculo con el asesinato de 'La China Polo'

    Tras el homicidio de 'La China Polo', Magaly Medina expresó que sus críticos han difundido comentarios sugiriendo que ella se alegró por el fatal desenlace, llegando incluso a insinuar que podría estar involucrada en el hecho.

    En respuesta, la conocida 'Urraca' rechazó de manera categórica cualquier implicación en la muerte de Susy Aponte Polo, aclarando que acepta críticas hacia sus opiniones o su trabajo, pero rechaza cualquier acusación de criminalidad. "Pueden decir lo que quieran de mí, menos llamarme asesina, porque eso no es algo con lo que esté de acuerdo", afirmó.

    Además, demandó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y solicitó que el caso no quede sin esclarecer. Destacó que ninguna muerte debe ser impune.

    Medina también insistió en que una disputa profesional o crítica no debe servir como justificación para un asesinato. "Nadie debe morir por sus opiniones", recalcó sobre el caso de 'La China Polo'.

    Magaly Medina cuestiona el periodismo de 'La China Polo'

    Aparte de desmentir cualquier conexión con el asesinato, Magaly Medina usó su espacio para criticar la práctica periodística de Susy Isabel Aponte Polo, mencionando que no se identifica con su estilo investigativo.

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    Medina subrayó que el periodismo debe ejercerse con responsabilidad, especialmente al hacer acusaciones sobre terceros. Como ejemplo, criticó que se catalogue a alguien de mafioso o corrupto sin pruebas concretas.

    "Creo que el periodismo debe ejercerse con responsabilidad. Si llamas a alguien mafioso o corrupto, debes mostrar pruebas", dijo Magaly Medina.

    También recordó que 'La China Polo' investigaba a distintas figuras como policías, fiscales y alcaldes, pero que también enfocó su atención en ella y su esposo, lanzando acusaciones que, según Medina, carecían de sustento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina lanza fuerte declaración tras el crimen de la periodista ‘La China Polo’: "Insinúan que soy la culpable"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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