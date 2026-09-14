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¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

Tilsa Lozano, tras protagonizar una fuerte discusión, perdió el control con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos.

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    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública
    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    Tras poner punto final a su relación con Jackson Mora, Tilsa Lozano sorprendió al contar detalles de su pasado amoroso y recordar una polémica escena que protagonizó con Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos.

    La modelo habló sobre la etapa en la que se consideraba una persona tóxica dentro de sus relaciones y confesó algunas de las fuertes discusiones que tuvo con sus exparejas. Entre ellas, recordó un episodio ocurrido mientras se encontraba embarazada y pasaba unos días en Punta Hermosa.

    Según relató, Miguel Hidalgo le aseguró que regresaría a Lima, pero posteriormente ella habría descubierto que se encontraba con otra mujer. La situación provocó una fuerte reacción de Lozano, quien contó cómo enfrentó al padre de sus hijos.

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    “Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Estábamos juntos en un lugar y estaba con el ‘Zorro’. Tenía siete meses. Él me dice: ‘Me voy a Lima’. Estábamos en Punta Hermosa. De repente me voy a comprar un postre y veo su camioneta pasando con una h*** y yo embarazada. Le cerré la puerta con mi camioneta y empecé a golpear la luna para que se baje la h***, me trepé encima del carro”, comenzó diciendo.

    La situación escaló cuando Hidalgo descendió de su vehículo. En ese momento, Tilsa reconoció que utilizó su propio auto para atropellarlo, aunque aseguró que no lo hizo a gran velocidad.

    “Se bajó él y, cuando se baja, yo con mi carro lo atropello y se quedó colgado del capot. No lo atropellé a gran velocidad, sino despacito”, añadió Lozano.

    Pero esta no habría sido la única ocasión en la que tuvo un episodio similar con una expareja. Tilsa también recordó otro incidente ocurrido en la avenida Javier Prado, aunque decidió mantener en reserva la identidad del involucrado.

    “El otro episodio fue en la Javier Prado. Me molesté y estaba intoxiqueada y giré el carro y lo estrellé. No voy a decir quién es el segundo”, agregó en su declaración.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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