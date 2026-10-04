Verónica Linares se pasó de fría con Federico Salazar y bromea sobre su edad EN VIVO: “Pronto ya no vas a tener que votar”

En un momento entretenido, Verónica Linares y Federico Salazar compartieron risas durante la cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Mientras dialogaban sobre el evento electoral de este domingo 4 de octubre, Linares hizo un comentario divertido relacionado con la edad en la que los ciudadanos dejan de estar obligados a votar en Perú.

“Estoy pensando en los 70 años, Federico...”, bromeó Linares, a lo que él, captando el comentario, contestó: “Ya pronto...”. La periodista siguió el chiste mencionando la cobertura extendida que realizan: “Pronto ya no vas a tener que votar, así que puedes hacer la transmisión todo el día, tú solito”, le dijo.

Salazar explicó que cumplir 70 años no implica perder el derecho al voto, solo que ya no es obligatorio y no hay multa por no participar. “Pronto no tendré la obligación, es decir, la multa, pero...”, aclaró, dejando abierta la opción de seguir participando en elecciones futuras por decisión propia.

Linares coincidió con él, mencionando que hay adultos mayores que siguen votando aunque la ley no los obliga. “Es cierto, a muchos les gusta ir a votar, y aunque no sea obligatorio, continúan haciéndolo”, comentó. Salazar respondió: “Es un derecho”.