Giuliana Rengifo volvió a referirse a su breve romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina, y sorprendió al revelar detalles que hasta ahora no había contado públicamente. La cantante decidió aclarar cómo terminó su acercamiento con el notario y qué ocurrió cuando este retomó su relación con la conductora de televisión. Durante una entrevista, la exintegrante de Agua Bella expuso una inesperada conversación que mantuvo con el abogado a través de una tercera persona. Además, contó cuál fue la particular petición que recibió de él y no dudó en revelar la contundente respuesta que le dio.

Giuliana Rengifo aclara cómo terminó su romance con Alfredo Zambrano

La cantante Giuliana Rengifo decidió poner en contexto el breve vínculo sentimental que mantuvo con Alfredo Zambrano, quien actualmente está casado con Magaly Medina. La intérprete negó rotundamente haberse involucrado en una relación que ya estaba establecida y aseguró que nunca buscó interferir entre la conductora y el notario.

“Jamás, jamás me metí en la relación de ellos”, manifestó durante su participación en el pódcast 'Desembucha', espacio conducido por Giovanni Tapia, donde también recordó cómo se produjo el distanciamiento entre ambos.

Según explicó, el acercamiento llegó a su fin cuando tuvo que viajar a Estados Unidos por compromisos laborales durante 45 días. A partir de ese momento, la comunicación entre ellos se interrumpió por completo y no volvieron a mantener el vínculo que habían iniciado.

“Se cortó todo tipo de relación”, adelantó la artista, quien también dejó en claro que nunca consideró aquel romance como una relación con proyección a futuro. “No había un tema de amor ni nada. Fue como que qué lindo, la pasamos bien y nos conocimos”, expresó.

Giuliana Rengifo revela qué le pidió Alfredo Zambrano cuando se reconcilió con Magaly Medina

Uno de los detalles que más llamó la atención de su testimonio fue el contacto que recibió de Alfredo Zambrano después de que este retomara su relación con Magaly Medina. Rengifo contó que el notario se comunicó con ella mediante una tercera persona y recordó el particular intercambio que sostuvieron.

De acuerdo con su versión, el abogado le agradeció por algo que había hecho, comentario que tomó por sorpresa a la cantante. Sin embargo, ella no se quedó callada y aprovechó para recomendarle que siempre fuera claro con las personas.

“Me dijo, ‘Guliana, gracias por lo que has hecho’. ‘¿Gracias?’, le dije. ‘Perdón. Que eso te sirva de lección’, le dije, para siempre hablar con claridad con las personas. Y me dijo, ‘Espero volverte a ver’. ¿Volverme a ver? Ándate a la m1$rd4”, contó sobre la conversación que tuvo con el esposo de Magaly Medina.

Por otro lado, la intérprete también recordó el impacto que tuvo la polémica en su carrera artística. Según confesó, la exposición mediática del episodio le generó temor de volver a presentarse ante el público, al punto de cuestionarse si debía continuar trabajando sobre los escenarios.