Chantal Toledo, hija MAYOR de Alejandro Toledo REGRESA al Perú después de 15 años y visita por PRIMERA vez a su padre en prisión

Chantal Toledo regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre, Alejandro Toledo , en el penal de Barbadillo.

Chantal Toledo volvió al Perú después de permanecer 15 años fuera del país y protagonizó un encuentro familiar que llamó la atención pública. La hija mayor del expresidente Alejandro Toledo llegó hasta el penal de Barbadillo para visitarlo por primera vez. La economista, de 44 años, reside en Estados Unidos y arribó al territorio peruano el viernes 16 de octubre. Su visita se produjo mientras la defensa del exmandatario busca que se evalúe un posible indulto humanitario por su estado de salud.

Chantal Toledo llega al penal de Barbadillo para visitar a Alejandro Toledo

La llegada de Chantal Toledo al centro penitenciario fue registrada por las cámaras de Canal N el último domingo, poco después de las 2:00 p. m. La economista descendió de una camioneta perteneciente a la sociedad conyugal de Alejandro Toledo y Eliane Karp, acompañada de Pedro, tío suyo y hermano del exmandatario.

Según informó la televisora, la hija mayor del exjefe de Estado permaneció aproximadamente dos horas dentro del establecimiento penitenciario. Su salida se produjo después de las 4:00 p. m., tras el encuentro con su padre, quien cumple condenas por dos casos de corrupción.

La visita se conoció en medio de los esfuerzos de la defensa legal de Toledo para obtener un indulto humanitario, argumentando que su estado de salud amerita que se considere esta medida. El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori anunció que analizará el pedido.

Alejandro Toledo también recibió la visita de su hija Zaraí tras reconocerla legalmente

A comienzos de este año, Alejandro Toledo también recibió en el penal a su otra hija, Zaraí Toledo Orozco. El expresidente reconoció legalmente su paternidad en 2002, luego de negarla durante años y afrontar un extenso proceso judicial, según informó Perú21.

Toledo aceptó que era su padre cuando la joven tenía 14 años, poniendo fin a una disputa que se prolongó durante una década y tuvo repercusiones en la política peruana. Zaraí nació de su relación extramatrimonial con Lucrecia Orozco, durante el periodo en que el exmandatario estuvo separado de Eliane Karp.

En aquel momento, el exjefe de Estado se pronunció sobre el reconocimiento de su hija y expresó: “Les digo que están equivocados; yo soy el ganador, he ganado una hija inteligente y honesta, aquí no pierde nadie”.