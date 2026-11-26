El subsidio será entregado en dos pagos de S/750 y contará con un padrón de beneficiarios. Conoce qué condiciones debes cumplir y desde cuándo podrás verificar si accedes al bono económico.

El Gobierno anunció la entrega de un bono de S/1.500 como parte de las medidas adoptadas frente a las consecuencias del fenómeno El Niño. El subsidio económico será distribuido en dos armadas de S/750, según informó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos. La iniciativa busca aliviar el impacto económico ocasionado por las alteraciones en las condiciones del mar y la disminución de la actividad pesquera. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio, cuándo se podrá cobrar y cómo saber si figuras en el padrón de beneficiarios?

Gobierno otorgará bono de S/1.500: ¿quiénes podrán recibir el beneficio?

El apoyo económico anunciado por el Ejecutivo está destinado a más de 60.000 trabajadores de la pesca artesanal que experimentaron una disminución de sus ingresos debido al fenómeno El Niño. El incremento de la temperatura del océano modificó la presencia de distintas especies marinas y afectó el desarrollo de las actividades pesqueras en varios puntos del litoral peruano.

La información fue brindada por el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, durante una entrevista para el espacio televisivo 'El Niño: Prevención y Acción', de TVPerú Noticias. El funcionario explicó que este desembolso forma parte de las acciones gubernamentales implementadas para atender las consecuencias del calentamiento del mar sobre la pesca y la acuicultura.

De acuerdo con lo previsto, los beneficiarios recibirán un total de S/1.500, dividido en dos depósitos de S/750. La primera entrega está programada para diciembre, mientras que la segunda se realizaría en febrero.

Respecto a los requisitos, el subsidio comprenderá a pescadores artesanales embarcados y no embarcados que estén debidamente registrados en las bases de datos reconocidas por las autoridades. En el caso de quienes trabajan a bordo de embarcaciones, será necesario contar con el carné de pesca y aparecer en los registros oficiales correspondientes.

Por su parte, los trabajadores que desarrollan actividades pesqueras sin embarcarse también podrán acceder al apoyo, siempre que estén inscritos en los padrones de los gobiernos regionales. Esta categoría incluye a personas que participan en diferentes etapas de la actividad artesanal, como la extracción, descarga, manipulación y primera comercialización de los productos hidrobiológicos.

Para determinar quiénes cumplen con las condiciones, el Ministerio de la Producción realizará una revisión de la información mediante el intercambio de datos con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Capitanía de Puerto y las autoridades regionales. Este procedimiento permitirá validar la identidad de los solicitantes y reducir posibles inconsistencias o registros duplicados.

¿Cuándo se pagará el bono de S/1.500 y cómo consultar si eres beneficiario?

La entrega del subsidio se efectuará en dos etapas, cada una correspondiente a S/750, hasta completar los S/1.500 establecidos por el Gobierno. Según el calendario preliminar, el primer desembolso se concretaría en diciembre y el segundo durante febrero.

Sin embargo, para avanzar con el procedimiento será necesario contar primero con el padrón definitivo de beneficiarios. Las autoridades cerraron la elaboración de este registro en septiembre y tienen previsto dar a conocer la relación de personas seleccionadas el próximo 5 de diciembre. Desde esa fecha, los pescadores podrán verificar si fueron incluidos para recibir el dinero.

En cuanto a los mecanismos de pago, todavía queda pendiente que las entidades correspondientes informen cuáles serán los canales habilitados para retirar el subsidio. Entre las alternativas que deberán precisarse figuran las entidades financieras, los establecimientos autorizados y las posibles opciones de cobro digital.

¿Cómo comprobar si te corresponde el bono de S/1.500?

Para conocer si estás incluido entre los beneficiarios, deberás seguir estos pasos:

Esperar hasta el 5 de diciembre, fecha prevista para la publicación del padrón oficial. Ingresar a la plataforma o utilizar el canal de consulta que habilite el Ministerio de la Producción. Realizar la búsqueda con tu documento de identidad y comprobar que tus datos personales sean correctos. Verificar que tu información coincida con los registros pesqueros o los padrones de los gobiernos regionales. Revisar las indicaciones oficiales para conocer la modalidad, el lugar y la fecha en que podrás retirar el dinero.